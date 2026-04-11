تشيلسي ضد مانشستر سيتي.. الموعد والتشكيلتان المتوقعتان والقنوات الناقلة للبث المباشر

تتجه أنظار عشاق الساحر المستديرة نحو قمة كروية من العيار الثقيل تجمع بين تشيلسي ومانشستر سيتي ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025–2026، في مباراة تحمل أهمية كبيرة لكلا الفريقين مع اقتراب مراحل الحسم في جدول الترتيب.

ويدخل مانشستر سيتي اللقاء وهو يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 61 نقطة، لمواصلة الضغط على متصدر المسابقة أرسنال والمنافسة بقوة على اللقب.

في المقابل، يقبع تشيلسي في المركز السادس برصيد 48 نقطة، ويطمح لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز حظوظه في التقدم نحو المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية.

موعد مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

تقام مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي يوم الأحد الموافق 12 إبريل/نيسان 2026 على ملعب ستامفورد بريدج.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة الساعة السادسة والنصف مساء ( 18:30) بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة، السابعة والنصف مساء (19:30) بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

beIN Sports HD1

تشكيلة تشيلسي المتوقعة

سانشيز – غوستو – فوفانا – هاتو – كوكورييا – لافيا – كايسيدو – إستيفاو – بالمر – نيتو – غواو.

تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة

دوناروما – نونيز- خوسانوف – غيهي – نوري – رودري – شارقي – سيلفا – دوكو – هالاند – سيمنيو.