مباراة الترجي ضد صن داونز بدوري أبطال أفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة

يحتضن ملعب حمادي العقربي في رادس بالعاصمة التونسية، مواجهة مثيرة بين الترجي الطامح إلى لقبه الخامس والأول منذ عام 2019 في المسابقة، وضيفه صن داونز الساعي إلى لقبه الثاني بعد عام 2016 وكبح السيطرة العربية على اللقب منذ عام 2017.

وتوّج الترجي مرتين، والوداد المغربي مرتين، والأهلي المصري أربع مرات، وبيراميدز المصري في الموسم الماضي.

ويطمح فريق المدرب الفرنسي باتريس بوميل إلى مواصلة الزحف نحو النهائي بعد إطاحته أقوى المرشحين الأهلي المصري، وذلك عبر تحقيق نتيجة عريضة قبل لقاء الإياب في بريتوريا الأسبوع المقبل.

موعد مباراة الترجي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا

تقام المباراة اليوم الأحد 12 أبريل/نيسان على ملعب حمادي العقربي بتونس العاصمة.

وتنطلق مباراة الذهاب بين الترجي وصن داونز الساعة العاشرة مساء (22.00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الثامنة مساء (20.00) بتوقيت تونس.

ويدير المباراة الحكم الجزائري مصطفى غربال.

القنوات الناقلة لمباراة الترجي وصن داونز

beIN SPORTS 1

القناة التونسية (الوطنية 1)

كما يمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

الترجي يبحث عن الثأر

ويمتلك فريق "باب سويقة" أسلحة كثيرة مهمة في مقدمتها الجمهور، للوصول إلى النهائي للمرة العاشرة في تاريخه.

ويبحث الترجي عن الثأر أيضا بعدما ودع المسابقة في الموسم الماضي على يد ماميلودي.

ويفتقد الفريق التونسي ثلاثة عناصر مهمة: الجزائري يوسف بلايلي والمدافع ياسين مرياح بسبب الإصابة، فضلا عن النجم المخضرم يوسف المساكني لأسباب عائلية بعد وفاة والده.

وقال لاعب الفريق حسام تقا: "لدينا طموح كبير هذا الموسم في دوري الأبطال، ولدينا العزم لنفرح جمهورنا الكبير، إذ لدينا تشكيلة جيدة من مختلف النواحي والمراكز وجاهزون بنسبة كاملة لنقدم مردودا كبيرا يقودنا إلى النهائي".

وتابع: "مواجهة صن داونز صعبة، وهذا يتطلب الحضور البدني والذهني طيلة الدقائق، وسيكون اللعب على التفاصيل الصغيرة ونتطلع لنحسم التأهل مبكرا".

إعلان

وسيكون الفريق التونسي في مواجهة خاصة ضد مدربه السابق البرتغالي ميغيل كاردوسو الذي يأمل بقيادة الفريق الجنوب أفريقي إلى منصة التتويج.

ويمتلك كاردوسو فريقا قويا مدججا بالعناصر الخبيرة في مقدمتها الحارس رونوين ويليامز.

قال المدرب: "ثمة تأثير على اللاعبين بسبب ضغط المباريات واقتراب الموسم من المرحلة الحاسمة"، مضيفا "أعتمد على اللاعبين الجاهزين دائما لإظهار الروح المطلوبة. علينا أن نكون مرنين لنمضي في الاتجاه الصحيح".