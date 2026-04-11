كريستيانو رونالدو يرد على المشككين في أهدافه

"القبول فضيلة".. بهذه العبارة المختصرة والساخرة علّق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي على الجدل المثار حول عدد أهدافه في مسيرته الاحترافية، في إشارة إلى النقاش الدائر بشأن احتساب بعض أهدافه من عدمه.

وقد أثار هذا الجدل تساؤلات حول الرصيد الحقيقي لهدّاف نادي النصر السعودي، حيث طُرح رقمـا 967 هدفًا أو 961 هدفًا، بسبب احتساب ستة أهداف سجلها قائد منتخب البرتغال مع ناديه النصر السعودي في بطولة كأس الأندية العربية 2023، وهي البطولة التي توّج بها النصر، كما أنهى رونالدو المنافسة كأفضل هدّاف.

غير أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لا يصنّفها ضمن البطولات الرسمية المعترف بها، ما فتح باب النقاش حول إدراج هذه الأهداف في سجله التاريخي.

وفي خضم هذا الجدل، لم يتجاهل رونالدو الموضوع، حيث علّق بشكل ساخر على منشور لإحدى صفحات الجماهير البرازيلية قائلًا بشكل مقتضب "القبول فضيلة"، بحسب ما نقله موقع "أبولا" البرتغالي.

ورغم أن الجدل لم يُحسم رسميًا بعد، فإن تعليق رونالدو أعاد تسليط الضوء على مسيرته التهديفية، واقترابه أكثر من حاجز الألف هدف في مسيرته الكروية.