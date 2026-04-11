من مدرب وحيد إلى 5 مدربين و3 اختصاصيين… لماذا تتسابق الأندية والمنتخبات في توسيع طواقمها الفنية؟

يمثّل توسّع الطاقم الفني في كرة القدم الحديثة تحوّلًا جذريًا في فلسفة إدارة الأداء داخل الأندية المحترفة، حيث لم يعد العمل مقتصرًا على المدرب الرئيسي ومساعديه التقليديين، بل أصبح يعتمد على منظومة متكاملة من المتخصصين الذين يشكّلون معًا “جماعة خبرات” تعمل بتناغم لتحقيق أعلى درجات الفعالية والتنافسية.

هذا التحول يعكس انتقال كرة القدم من حقل قائم على الحدس والتجربة إلى منظومة علمية دقيقة، تُدار فيها التفاصيل الصغيرة بأدوات تحليلية ومعرفية متقدمة.

ثورة التخصص الكروي

فمنذ أواخر ثمانينيات القرن العشرين، بدأت الأندية الفرنسية وغيرها في إعادة تنظيم نفسها حول طواقم تقنية متعددة التخصصات، في سياق مشابه لتحولات تنظيم العمل في المؤسسات الحديثة التي باتت تركز على الكفاءة والتخصص. وقد أدى هذا التطور إلى تفريع واضح في الأدوار داخل النادي، بحيث أصبحنا نجد مدربًا مساعدًا، معدًا بدنيًا، مدرب حراس، محلل فيديو، مختصًا نفسيًا، إضافة إلى الطاقم الطبي، مع تنوع كبير في توزيع المهام حسب فلسفة كل نادٍ وإمكاناته.

ومع مرور الوقت، لم يعد بالإمكان اعتبار "المدرب" مهنة موحّدة، بل أصبحنا أمام مجموعة مهنية متعددة الأشكال والحدود، تتغير وفق السياق الاقتصادي والرياضي لكل نادٍ. فبعض الأندية تكتفي بعدد محدود من التقنيين، بينما تصل أندية النخبة إلى طواقم واسعة تضم خبراء في مجالات دقيقة مثل التحضير البدني، تحليل الأداء، التغذية، وحتى إصابات متخصصة مثل طب القدم الرياضي، كما هو الحال في بعض الأندية الكبرى مثل سان جيرمان التي تعكس نموذجًا واضحًا لهذا التوسع العلمي في العمل التقني.

هذه النماذج تظهر أن التطور في كرة القدم لم يعد تكتيكيا فقط، بل تنظيميا وعلميا بالدرجة الأولى.

أولًا: المحضّر البدني

أصبح دور المحضّر البدني في كرة القدم الحديثة أحد أكثر الأدوار تطورًا وتعقيدًا داخل الطاقم التقني، إذ لم يعد يقتصر على إعداد التمارين البدنية أو رفع مستوى اللياقة العامة للاعبين، بل تحول إلى وظيفة علمية دقيقة تجمع بين فسيولوجيا الجهد، تحليل البيانات، إدارة الأحمال التدريبية، ومتابعة الاستشفاء. هذا التحول يظهر بوضوح في أندية النخبة التي تعتمد على تنظيم هرمي دقيق للطاقم البدني، كما هو الحال في أرسنال، مانشستر سيتي، وبرشلونة.

إعلان

في أرسنال:

يقود المنظومة البدنية طاقم متعدد المستويات، حيث يشرف سام ويلسون على الأداء البدني، بينما يتولى توبي غريفيثس إدارة الأحمال اليومية أما إيزان مارتين فيتكفل بتطوير السرعة والتحمل أما توم آلن يتولى تحليل البيانات وعلوم الأداء. وهذا النموذج قائم على تقسيم دقيق للوظائف وربط البدني بالتحليل العلمي.

في مانشستر سيتي:

لورينزو بونافينتورا: مدرب اللياقة وربطها بأسلوب اللعب كارليس بلانتشارت: تحليل الأداء وربط البيانات بالأحمال. وهذا النموذج يعتمد على دمج البدني بالتكتيكي دون فصل بينهما.

في برشلونة:

خوليو توس: رئيس الإعداد البدني بيبي كوندي: مدرب ميداني رافا مالدونادو: دعم ميداني جيرمان فرنانديز: القوة والوقاية في الصالة. وهو نموذج يقوم على تخصصات دقيقة بين الميدان، الصالة، والتخطيط العلمي.

عبر هذه النماذج الثلاثة (أرسنال – مانشستر سيتي – برشلونة)، يتضح أن المحضّر البدني لم يعد مجرد مدرب لياقة، بل أصبح جزءًا من منظومة علمية متعددة الأبعاد تقوم على:

هندسة الأحمال التدريبية: ضبط شدة التدريب بدقة لمنع الإرهاق أو فقدان الجاهزية.

تحليل البيانات الرياضية: استخدام GPS، معدلات الجري، ومؤشرات الإجهاد

إدارة الاستشفاء: تحديد فترات الراحة المثلى لكل لاعب

دمج البدني بالتكتيكي: ربط الجهد البدني بأسلوب اللعب (ضغط، استحواذ، انتقالات)

وبالتالي يمكن تلخيص هذا التحول في أن المحضّر البدني اليوم لم يعد يقتصر دوره على الجانب البدني فقط، بل أصبح يجمع بين مهندس أحمال ومحلل بيانات ومدير استشفاء وشريك تكتيكي للمدرب.

ثانيًا.. مدرب حراس المرمى

شهد دور مدرب حراس المرمى تحولًا كبيرًا في كرة القدم الحديثة، حيث لم يعد يقتصر على تدريب الحراس على التصديات وردود الفعل، بل أصبح عنصرًا أساسيًا في بناء أسلوب اللعب، خاصة مع تطور مفهوم "الحارس اللاعب" (Sweeper Keeper).

نماذج من أندية النخبة:

في أرسنال: إيناكي كانيا مدرب حراس المرمى، يُعد من الأسماء البارزة في تطوير الحراس على مستوى اللعب بالقدم والاندماج في البناء من الخلف، وهو ما يتماشى مع فلسفة ميكيل أرتيتا القائمة على الاستحواذ.

في مانشستر سيتي : تشابيير مانسيسيدور : رئيس مدربي حراس المرمى، ريتشارد رايت: مدرب حراس المرمى، ويمثل هذا الثنائي نموذجًا متقدمًا لتخصص العمل، حيث يتم تقسيم المهام بين الإشراف العام والتدريب اليومي، في انسجام مع فلسفة غوارديولا التي تعتمد على الحارس كعنصر أساسي في بناء اللعب.

في برشلونة: خوسيه رامون دي لا فوينتي: مدرب حراس المرمى

يعمل ضمن منظومة تعتمد على الحارس كجزء من شبكة التمرير، خاصة في الخروج المنظم من الخلف.

أدوار مدرب الحراس في النموذج الحديث

لم يعد مدرب الحراس يركز فقط على "إنقاذ الكرة"، بل أصبح مسؤولًا عن تطوير حارس متكامل قادر على التأثير في جميع مراحل اللعب:

1. تطوير التقنية الفردية تحسين مهارات التصدي في مختلف الوضعيات تطوير التمركز داخل منطقة الجزاء التدريب على التعامل مع الكرات العرضية والانفرادات.

2. اللعب بالقدم وبناء الهجمة تحسين دقة التمرير القصير والطويل اتخاذ القرار تحت الضغط المشاركة في بناء اللعب من الخلف.

3. محاكاة سيناريوهات الضغط العالي تدريب الحارس على الخروج من مناطقه التعامل مع الضغط الجماعي للخصم لعب دور “اللاعب الحر” خلف خط الدفاع.

إعلان

4. التحليل الفردي للمنافسين دراسة سلوك المهاجمين (أماكن التسديد – زوايا التفضيل) تحليل ركلات الجزاء توقع القرارات الهجومية للمنافس.

5. سرعة اتخاذ القرار تدريب الحارس على اتخاذ قرارات في أجزاء من الثانية تطوير الإدراك البصري ورد الفعل العصبي التعامل مع مواقف غير متوقعة داخل المباراة.

ثالثًا.. محلل الأداء

أصبح محلل الأداء أحد أهم الأعمدة داخل الطاقم التقني الحديث، حيث يمثل حلقة الوصل بين الميدان والبيانات، وبين الحدس الكروي والتحليل العلمي. لم تعد قرارات المدرب تعتمد فقط على الخبرة والملاحظة، بل أصبحت مدعومة بكمّ هائل من المعطيات الرقمية التي يتم جمعها وتحليلها بشكل دقيق قبل وأثناء وبعد المباريات.

في أندية النخبة أصبح التحليل منظومة قائمة بذاتها، تضم مختصين في الفيديو، البيانات، والإحصاء، تعمل بشكل متكامل مع المدرب وبقية الطاقم.

مهامه الأساسية:

تحليل المباريات بالفيديو قبل وبعد اللقاء لاستخراج النقاط التكتيكية.

دراسة أنماط لعب الخصوم (بناء اللعب، التحولات، الضغط، المساحات).

تحليل أداء الفريق بشكل فردي وجماعي تفكيك الكرات الثابتة هجوميًا ودفاعيًا.

تقديم تقارير تكتيكية دقيقة تساعد المدرب في اتخاذ القرار.

توفير بيانات فورية أثناء المباراة لدعم التعديلات التكتيكية.

في فلسفة غوارديولا مثلا، أصبح التحليل جزءًا من جوهر اللعبة، ويمكن تلخيص ذلك في فكرته التي صرح بها "المباراة تبدأ في غرفة التحليل قبل أن تبدأ على أرض الملعب".

بمعنى أن فهم الخصم، وتوقع سلوكه، وبناء سيناريوهات اللعب، كلها تُحسم مسبقًا عبر العمل التحليلي.

رابعًا.. مدرب الكرات الثابتة

أصبح مدرب الكرات الثابتة عنصرًا أساسيًا في الطاقم التقني الحديث، خاصة في دوري مثل الدوري الإنجليزي، حيث تلعب التفاصيل الصغيرة دورًا حاسمًا في تحديد نتائج المباريات.

أهمية الكرات الثابتة:

تشير الإحصائيات إلى أن حوالي 21.5% من الأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز تأتي من الكرات الثابتة، وهي نسبة تؤكد أن هذا الجانب لم يعد ثانويًا، بل يمثل مصدرًا حقيقيًا للتفوق التنافسي، خصوصًا في ظل صعوبة التسجيل من اللعب المفتوح.

لذلك، تبنّت الأندية فلسفة "المكاسب الهامشية"، التي تقوم على تحسين التفاصيل الصغيرة القادرة على صناعة الفارق.

مهام مدرب الكرات الثابتة:

تصميم جمل تكتيكية للركنيات والركلات الحرة.

تنظيم الدفاع في الكرات الثابتة.

تحليل تمركز الخصوم واستغلال نقاط ضعفهم.تطوير تحركات اللاعبين داخل منطقة الجزاء.

في أرسنال:

ساهم نيكولا جوفر في تحويل الكرات الثابتة إلى سلاح هجومي فعال، حيث أصبح الفريق من بين الأكثر تسجيلًا من الركنيات.

في تشلسي:

عمل أنتوني باري على تحسين الأداء دفاعيًا وهجوميًا في هذه الحالات، مما انعكس على النتائج بشكل مباشر.

في سيتي:

يندرج هذا العمل ضمن منظومة تحليلية متكاملة يقودها الجهاز الفني بقيادة غوارديولا، حيث يتم استغلال الكرات الثابتة كجزء من التخطيط الشامل للمباراة.

في ليفربول:

تم توسيع الفكرة ضمن فلسفة "المكاسب الهامشية"، من خلال الاهتمام حتى بتفاصيل مثل رميات التماس والإعداد الذهني.

خامسًا.. مدرب رميات التماس

رغم أن مدرب رميات التماس لا يظهر دائمًا كمنصب رسمي داخل جميع الأندية، إلا أن هذا التخصص أصبح جزءًا من التفكير التكتيكي الحديث، خاصة في أندية النخبة في إنجلترا. فقد تحوّلت رمية التماس من مجرد وسيلة لاستئناف اللعب إلى لحظة تكتيكية يمكن استغلالها لصناعة التفوق.

من رمية عادية إلى أداة استراتيجية

برز اسم "توماس غرونيمارك" كأول مدرب متخصص تقريبًا بشكل كامل في هذا المجال، من خلال عمله مع ليفربول. بطلب من يورغن كلوب، إضافة إلى تجاربه مع أرسنال وأياكس أمستردام.

تقوم فلسفته الأساسية على فكرة بسيطة لكنها عميقة:"رمية التماس ليست إعادة لعب، بل بداية هجمة".

إعلان

مهام مدرب رميات التماس في النموذج الحديث:

تحسين اتجاه الرمية (الخلفي والجانبي بدل العشوائي للأمام).

خلق حلول قريبة وسريعة تحت الضغط.

بناء هجمات خلال أول 5 ثوانٍ بعد الاستئناف.

تطوير التحرك بدون كرة بعد الرمية.

رفع جودة اتخاذ القرار بدل الاعتماد على القوة فقط.



ماذا تقول الأرقام؟

أظهرت دراسة تحليلية شملت أكثر من 16,000 رمية تماس في الدوري الإنجليزي أن:

83% من الرميات تؤدي إلى لمسة أولى ناجحة.

54% فقط تؤدي إلى الاحتفاظ بالكرة.

8.8% من الحالات تتحول إلى فرص تسديد.

لكن الأهم:

الرميات للخلف أو الجانبين = أعلى احتفاظ بالكرة وفرص هجومية.

الرميات للأمام والطويلة = الأقل نجاحًا والأكثر فقدانًا للاستحواذ.

هذا يؤكد علميًا ما يدعو إليه غرونيمارك، "اللعب الذكي القصير يتفوق على الرمي العشوائي الطويل".

الأثر التكتيكي داخل المباراة

في كرة القدم الحديثة، حيث يتم تسجيل عشرات رميات التماس في المباراة الواحدة، فإن تحسين هذا الجانب يعني:

زيادة الاستحواذ.

تقليل فقدان الكرة في مناطق خطيرة.

خلق تفوق عددي سريع كسر ضغط الخصم.

وفي بعض الدوريات، يصل متوسط رميات التماس إلى أكثر من 40 رمية في المباراة، ما يجعلها موردًا تكتيكيًا متكررًا وليس حالة نادرة.

سادسًا.. الطاقم الطبي

لم يعد الطاقم الطبي في كرة القدم الحديثة مجرد جهاز علاجي يتدخل بعد وقوع الإصابة، بل أصبح عنصرًا استراتيجيًا في صناعة الأداء، يشارك بشكل مباشر في اتخاذ القرار الرياضي، ويؤثر في جاهزية الفريق على مدار الموسم.

في برشلونة، يظهر نموذج موسّع ومتكامل، حيث يضم الفريق عدة أطباء مختصين بقيادة ريكارد برونا، وطاقمًا واسعًا من أخصائيي العلاج الطبيعي (6 إلى7 مختصين) ومدربي إعادة التأهيل.

أما في بايرن ميونيخ، فيقود المنظومة الطبية البروفيسور بيتر أوبلاكر كرئيس للطاقم الطبي، وفريق متكامل من أخصائيي الفسيولوجيا والعلاج الطبيعي.

وفي سان جيرمان، يتجلى التنوع بشكل أكبر عبر عدة أطباء رياضيين، ورئيس العلاج الطبيعي وأخصائيي تقويم العظام وطاقم استشفاء متعدد التخصصات.

المهام الأساسية للطاقم الطبي:

تشخيص وعلاج الإصابات بشكل دقيق وسريع.

اتخاذ قرار الجاهزية للمشاركة في التدريبات أو المباريات.

متابعة الأحمال البدنية بالتنسيق مع المعد البدني.

الإشراف على برامج الاستشفاء (تبريد، علاج مائي، ضغط هوائي…).

إدارة العودة التدريجية للملاعب بعد الإصابة.

الوقاية من الإصابات عبر تحليل الحركة والاختلالات العضلية.

من العلاج إلى الوقاية وصناعة القرار

التحول الأهم في دور الطاقم الطبي يتمثل في الانتقال من منطق التدخل بعد الإصابة إلى منطق الوقاية وإدارة المخاطر، حيث أصبح الأطباء يعملون بشكل يومي مع:

المعدّين البدنيين لضبط الأحمال.

محللي الأداء لمراقبة الإرهاق.

المدرب الرئيسي لاتخاذ قرارات المشاركة.

في كرة القدم الحديثة، يمكن لقرار طبي واحد أن يحدد:مشاركة لاعب أساسي أو غيابه توقيت عودة نجم مهم تجنب إصابة طويلة الأمد. لذلك، أصبح الطاقم الطبي: شريكًا في القرار الفني وحارسًا للاستمرارية البدنية للفريق.

سابعا.. أخصائي التغذية

في كرة القدم الحديثة، لم يعد الغذاء مجرد عامل صحي عام، بل أصبح أداة علمية دقيقة تدخل في صميم التحضير للمباريات. فكما يتم التخطيط للتكتيك والأحمال البدنية، يتم أيضًا التخطيط لما يأكله اللاعب ومتى وكيف.

المهام الأساسية لأخصائي التغذية:

تصميم نظام غذائي فردي لكل لاعب حسب مركزه وحالته البدنية.

التحكم في الوزن ونسبة الدهون والكتلة العضلية.

دعم الاستشفاء العضلي بعد المباريات والتدريبات.

تحسين مستويات الطاقة خلال المباريات.

إدارة التغذية في فترات الضغط (المباريات المتتالية).

مراقبة السوائل والأملاح لتفادي الإجهاد.

التغذية كأداة تكتيكية غير مباشرة:

في جدول مزدحم بالمباريات، قد لا يكون الفارق بين الفوز والخسارة تكتيكيًا فقط، بل فسيولوجيًا أيضًا. وهنا يظهر دور التغذية في:

الحفاظ على ثبات الأداء البدني.

تقليل خطر الإصابات المرتبطة بالإرهاق.

تسريع العودة إلى الجاهزية خلال 48–72 ساعة.

لذلك، أصبحت التغذية جزءًا من ما يمكن تسميته: "التكتيك غير المباشر".

ثامنا.. أخصائي إصابات القدم

في سياق التوسع الكبير في الطواقم الطبية داخل أندية النخبة، يظهر تخصص أخصائي إصابات القدم، كأحد أكثر المجالات دقة وتأثيرًا في الأداء الرياضي، خاصة في نادي سان جيرمان ، حيث نجد غايل سكاليا ضمن الطاقم الطبي المتخصص.

إعلان

مهام أخصائي إصابات القدم:

تحليل الميكانيكا الحيوية للقدم والكاحل أثناء الحركة والجري.

تصميم تقويمات طبية مخصصة لكل لاعب.

الوقاية من الإصابات المزمنة والمتكررة.

تحسين التوازن الحركي وجودة الاستقرار أثناء الأداء.

لماذا يُعد هذا التخصص مهمًا؟

تكمن أهمية هذا الدور في حقيقة أساسية داخل كرة القدم الحديثة:

أغلب الحركات تبدأ من القدم والكاحل.

وأغلب الإصابات الخطيرة تنشأ من هذه المنطقة أو تتأثر بها بشكل مباشر.

وبالتالي فإن أي خلل بسيط في ميكانيكا الحركة قد يؤدي إلى:

إصابات عضلية متسلسلة اختلال في التوازن الحركي تراجع في جودة الأداء البدني والفني.

وبذلك، لم تعد المباراة تُحسم فقط داخل الملعب، بل تبدأ في غرف التحليل، وتُبنى في الصالات الطبية والبدنية، وتُدار عبر البيانات، وتُستكمل في تفاصيل صغيرة مثل رمية تماس أو ركلة ثابتة.

إنها كرة قدم لم تعد تعتمد على "العبقرية الفردية فقط"، بل على عبقرية التنظيم الجماعي للمعرفة… حيث يصبح كل متخصص قطعة أساسية في لوحة واحدة اسمها: الأداء العالي.

والفوز اليوم لا يصنع في الملعب فقط، بل يصنع في شبكة معقدة من الخبرات قبل وأثناء وبعد المباراة.