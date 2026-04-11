نغوموها يصنع التاريخ مع ليفربول وصلاح يوجه رسالة وداعية (فيديو)

دوّن جناح ليفربول الواعد ريو نغوموها اسمه في سجلات النادي بعدما أصبح أصغر لاعب يسجل هدفا لليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب آنفيلد، وذلك خلال فوز فريقه (2-0) على فولهام السبت، والذي شهد أيضا هدفا لمحمد صلاح بعد أربع دقائق أخرى عزز به سعي الفريق لاحتلال أحد المراكز الخمسة الأولى.

وسجل نغوموها، البالغ من العمر 17 عاما، هدف الافتتاح في الدقيقة 36 بتسديدة رائعة في الزاوية البعيدة، مضيفا رقما قياسيا جديدا إلى مسيرته الواعدة.

وكان نغوموها قد أصبح بالفعل أصغر لاعب يسجل هدفا في تاريخ النادي بعدما هز شباك مضيفه نيوكاسل في أغسطس/ آب الماضي حين لم يتجاوز 16 عاما.

محمد صلاح يعزز فوز ليفربول

وضاعف صلاح ⁠⁠النتيجة في الدقيقة الأربعين بتسديدة ⁠⁠مباشرة بيسراه نحو الزاوية البعيدة. ولوح النجم المصري، البالغ 33 عاماً، بشعار ليفربول على قميصه للجماهير، في إشارة مؤثرة مع اقتراب رحيله ⁠⁠عن آنفيلد بنهاية الموسم بعد تسع سنوات حافلة.

ومع تخصيص خمسة مقاعد للدوري ⁠⁠الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا الموسم ⁠⁠المقبل، حافظ ليفربول على المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 52 نقطة، متقدماً بفارق أربع نقاط عن تشيلسي صاحب المركز السادس، وذلك ‌‌بعد تحقيقه أول فوز له في الدوري منذ أواخر فبراير/شباط الماضي، منهياً سلسلة من ثلاث هزائم ‌‌متتالية ‌‌في جميع المسابقات.

في المقابل، تجمد رصيد فولهام عند 44 نقطة في المركز الحادي عشر.