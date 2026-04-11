سلاح ذو حدين.. كيف يهدد حضور رونالدو طموح البرتغال في المونديال؟

صرح الحارس الدولي الأمريكي السابق براد فريدل بأن النجم كريستيانو رونالدو قد يشكل عبئا على المنتخب البرتغالي خلال نهائيات كأس العالم 2026.

وفي مقابلة أجراها مع شبكة "talkSPORT"، أوضح فريدل الحارس السابق لليفربول وتوتنهام وغلطة سراي أنه رغم اللياقة البدنية المذهلة التي يتمتع بها مهاجم النصر السعودي، فإن التغيير في أسلوب لعبه قد ينعكس سلبا على الأداء الجماعي للفريق.

وأشار فريدل (54 عاما) إلى أن مسيرة كل لاعب لا بد أن تصل إلى محطة النهاية، موضحا أن رونالدو في الوقت الحالي لا يقدم الإضافة المطلوبة على مستوى الدفاع، وتساءل: "هل يمكن للمدرب أن يواجه أقوى منتخبات العالم وهو يدافع بـ 10 لاعبين فقط؟"

كما أكد الحارس السابق أن رونالدو ليس من نوعية اللاعبين الذين يمكن وضعهم على مقاعد البدلاء دون إثارة ضجة، مشيرا إلى أن استبعاده سيجعل من قضية غيابه "الشغل الشاغل" طوال البطولة، مما يضع المدرب في موقف معقد للغاية.

مقارنة مع ميسي

أدخل فريدل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في سياق الحديث، معتبرا أن الثنائي يمر بمرحلة "تراجع طبيعي" بحكم السن، لكنه فرق بينهما في نقطة التوظيف التكتيكي.

ويرى فريدل أن ميزة ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي حاليا هي أنه لم يكن مطالبا بالدفاع طوال مسيرته؛ فالفرق التي لعب لها صممت خصيصا لتسمح له بالتحرك بحرية في الملعب. أما بالنسبة لرونالدو، فإن الأمر يبدو أكثر تعقيدا في المنظومة الجماعية الحالية.

وختم حارس المرمى الأمريكي السابق حديثه معربا عن ارتياحه لعدم تواجده في موقع المسؤولية لاتخاذ مثل هذه القرارات الصعبة، مؤكدا أن المونديال القادم سيضع مدربي البرتغال والأرجنتين أمام اختبارات قاسية لموازنة التاريخ الكبير للاعبين مع المتطلبات البدنية والتكتيكية للكرة الحديثة.

ورفع رونالدو رصيده من الأهداف طوال مسيرته إلى 967 هدفا ليتبقى له 33 هدفا فقط كي يصل إلى الرقم التاريخي 1000 هدف، وهو الرقم الذي لم يصل إليه أي لاعب في تاريخ كرة القدم.

وفي المونديال، تلعب البرتغال ضمن المجموعة الحادية عشرة إلى جانب منتخبات كولومبيا وأوزبكستان والكونغو الديمقراطية.