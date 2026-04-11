بعد حصار لـ 6 ساعات.. فارس أسترالي بين الموت وفقدان ساقيه

نجا فارس أسترالي بأعجوبة من الموت، لكنه قد يفقد ساقيه بعد أن عُثر عليه عالقا تحت حصان نافق.

كان شين ماكغوفرن (67 عاما) قد خرج يوم الأربعاء في تدريب روتيني مع الحصان "ريفورميست" البالغ من العمر تسع سنوات. لكن يُعتقد أن الحصان أصيب بتمدد مفاجئ في أحد الأوعية الدموية "أنيوريسم"، ما أدى إلى انهياره وسقوطه فوق الفارس، الأمر الذي تسبب في احتجاز ساقيه وقطع الدورة الدموية عنهما لمدة ست ساعات كاملة.

وقد تم إنقاذ ماكغوفرن بفضل زوجته "كيم" التي عثرت عليه لاحقا. وقالت زوجته: "كنت أظن أنه شين، سيخرج في جولة ركوب كعادته، لأن الحصان كان من المفترض أن يشارك في سباق يوم الاثنين. لكنني ألوم نفسي بشدة، ولن أنسى هذا الأمر ما حييت. ثم ظهر هذا الذراع الضعيف الغريب وقال: أنا بخير".

وبحسب جمعية الفرسان الأسترالية، فإن ماكغوفرن يرقد الآن في غيبوبة اصطناعية في مستشفى تاونسفيل. وقال كينغ رينغ، مسؤول الصحة والسلامة في الجمعية، إن حالته قد تنتهي بفقدان ساقيه، موضحا: "لم يكن قادرا على تحريك ساقيه، ما أثر على الدورة الدموية وتسبب في تلف الأعصاب أيضا، وهناك احتمال لفقدان إحدى الساقين أو كلتيهما".

وقد خضع الفارس بالفعل لعملية جراحية، فيما لا تزال منطقة عضلات الساقين تحت المراقبة الدقيقة بسبب خطر الإصابة بعدوى أو تلف في الأنسجة.

وأضافت زوجته "كيم" أن إدخاله في غيبوبة اصطناعية يهدف إلى مساعدة ساقيه على التعافي من الصدمة الكبيرة، قائلة: "كان واعيا لكنهم أعطوه أدوية قوية جدا وبدأ بالهذيان وصعوبة في التنفس، فاضطروا لإعادته إلى غيبوبة اصطناعية ووضع أنبوب تنفس لإراحة جسده، وسيبقونه على هذا الوضع لبضعة أيام".

وأتت هذه الحادثة بينما يستعد عشاق سباقات الخيل في المملكة المتحدة لسباق "غراند ناشيونال" في مضمار أينتري بالقرب من مدينة ليفربول اليوم السبت 11 أبريل/نيسان.