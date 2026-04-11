توبوريا يكشف كواليس الشراكة مع رونالدو في فنون القتال المختلطة

أكد بطل العالم في الفنون القتالية المختلطة "يو إف سي"، إيليا توبوريا، أن انضمام الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو كشريك في منظمة WOW FC الإسبانية لم يكن مجرد خطوة استثمارية عابرة، بل عكس شغف "الدون" العميق بالرياضات القتالية.

وفي حديثه لصحيفة "ماركا"، كشف توبوريا عن انبهاره بمدى تفاني رونالدو، قائلاً: "لقد فوجئت بمدى انخراط كريستيانو منذ انضمامه إلى هذه العائلة، فهو دائمًا ما يعرض مساعدته، ومستعد دائمًا لفعل أي شيء مطلوب".

وأوضح توبوريا أن نجم نادي النصر السعودي يتابع التفاصيل بدقة، معرباً عن تطلعه لحضور رونالدو إحدى الفعاليات قريباً، رغم تعذر تواجده في المواعيد السابقة لأسباب تنظيمية.

وأشار البطل العالمي إلى أن حضور رونالدو في مدرجات "WOW" هو مسألة وقت فقط، مشدداً على أن "مستقبلاً باهراً" ينتظر هذه الشراكة.

وبينما يغيب رونالدو عن حدث فالنسيا القادم، تستعد منظمة WOW لتقديم أضخم عرض في تاريخ إسبانيا يوم السبت المقبل في رويج أرينا بفالنسيا.

ويرى المنظمون، وعلى رأسهم ألفارو كولمينيرو، أن هذه النسخة ستكون الأكبر والأهم في تاريخ الفنون القتالية المختلطة الإسبانية، خاصة بعد تبدد الشكوك حول الإقبال الجماهيري في فالنسيا.

تمثل هذه الخطوة من رونالدو تحولاً استراتيجياً في استثماراته الرياضية، حيث نقل تأثيره من المستطيل الأخضر إلى داخل القفص الحديدي، داعماً نمو رياضة الـ "إم إم أي" في القارة الأوروبية.