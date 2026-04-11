حريق يتسبب في تأجيل مباراة بالدوري السويسري

BASEL, SWITZERLAND - JANUARY 29: General view inside the venue prior to the UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD8 match between FC Basel 1893 and FC Viktoria Plzen at St. Jakob-Park on January 29, 2026 in Basel, Switzerland. (Photo by Daniela Porcelli/Getty Images)
ملعب سانت جيكوب بارك في مدينة بازل السويسرية (غيتي)
Published On 11/4/2026

 أعلن نادي بازل تأجيل مباراته ضد تون في الدوري السويسري الممتاز لكرة القدم، والتي كان من المقرر إقامتها اليوم السبت، وذلك بعد أن تسبب حريق في تدمير منطقة غرف تبديل ملابس الفريق الأول في ملعب سانت جيكوب بارك، مما أدى إلى تلف المعدات والملابس الرياضية.

وقال بازل إن الحريق الذي اندلع في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة ألحق أضرارا بأحذية اللاعبين وملابسهم، بالإضافة إلى المعدات الطبية والتقنية.

وأكد النادي عدم وقوع أي إصابات، وأن سبب نشوب الحريق لا يزال مجهولا.

وأشار في بيان إلى أنه تم إغلاق المنطقة المتضررة، وأضاف "نظرا للأضرار التي حدثت.. وعدم توفر معدات طبية أو رياضية صالحة للاستخدام، فإن بازل لن يتمكن من خوض المباراة خارج أرضه ضد تون يوم السبت".

وأكد بازل أن رابطة الدوري السويسري وافقت على تأجيل اللقاء، وسيتم تحديد موعد جديد للمباراة في وقت لاحق.

ويحتل بازل المركز الرابع في جدول الترتيب، بفارق 18 نقطة عن تون المتصدر، الذي يمتلك 71 نقطة من 32 مباراة.

المصدر: رويترز
