حريق يتسبب في تأجيل مباراة بالدوري السويسري

أعلن نادي بازل تأجيل مباراته ضد تون في الدوري السويسري الممتاز لكرة القدم، والتي كان من المقرر إقامتها اليوم السبت، وذلك بعد أن تسبب حريق في تدمير منطقة غرف تبديل ملابس الفريق الأول في ملعب سانت جيكوب بارك، مما أدى إلى تلف المعدات والملابس الرياضية.

وقال بازل إن الحريق الذي اندلع في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة ألحق أضرارا بأحذية اللاعبين وملابسهم، بالإضافة إلى المعدات الطبية والتقنية.

وأكد النادي عدم وقوع أي إصابات، وأن سبب نشوب الحريق لا يزال مجهولا.

وأشار في بيان إلى أنه تم إغلاق المنطقة المتضررة، وأضاف "نظرا للأضرار التي حدثت.. وعدم توفر معدات طبية أو رياضية صالحة للاستخدام، فإن بازل لن يتمكن من خوض المباراة خارج أرضه ضد تون يوم السبت".

وأكد بازل أن رابطة الدوري السويسري وافقت على تأجيل اللقاء، وسيتم تحديد موعد جديد للمباراة في وقت لاحق.

ويحتل بازل المركز الرابع في جدول الترتيب، بفارق 18 نقطة عن تون المتصدر، الذي يمتلك 71 نقطة من 32 مباراة.