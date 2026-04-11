نزال تايسون فيوري ضد أرسلانبيك محمودوف.. الموعد والقنوات الناقلة

ينتظر عشاق الملاكمة مواجهة مرتقبة تجمع بين البريطاني تايسون فيوري وأرسلانبيك محمودوف، في نزال يحظى باهتمام إعلامي كبير على مستوى العالم.

موعد نزال تايسون فيوري ضد أرسلانبيك محمودوف

ستُقام مباراة تايسون فوري ضد أرسلانبيك محمودوف يوم السبت 11 أبريل/ نيسان 2026. وقد تم اختيار ملعب نادي توتنهام هوتسبير، أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، ليكون مكان إقامة المباراة، وبالتالي ستُقام المباراة في العاصمة الإنجليزية لندن.

وينطلق النزال عند الساعة منتصف الليل (00:00) بتوقيت قطر والسعودية، الحادية عشر ليلا (23:00) بتوقيت مصر ووسط أوروبا والعاشرة ليلا (22:00) بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

قنوات البث المباشر لنزال تايسون فوري ضد أرسلانبيك محمودوف

Netflix

"الملك الغجري" يعود لاستعادة عرشه

في سن السابعة والثلاثين، يسعى البريطاني تايسون فيوري، الملقب بـ"الملك الغجري"، إلى إثبات أن مسيرته لم تنتهِ بعد، رغم دخوله هذه المواجهة وهو قادم من هزيمتين متتاليتين، آخرهما أمام الأوكراني أولكسندر أوسيك في ديسمبر 2024 بقرار إجماعي.

ويعود فيوري إلى الحلبة بطموح استعادة بريقه أمام جماهيره، حيث قال:"أنا متحمس للعودة. قلبي كان وسيبقى دائمًا في الملاكمة. اذهبوا وأخبروا الملك أن الآس عاد من جديد".

في المقابل، يواجهه الملاكم الروسي-الكندي أرسلانبيك محمودوف، الملقب بـ"الأسد، والذي يدخل النزال بسجل قوي بعد فوزين سريعَين على ديفيد آلن وريكاردو براون.

وقال ماغمادوف متحديًا: "جئت لأخوض حربًا. تايسون فيوري كان بطلًا عظيمًا، لكنني سأكون في أفضل جاهزية لتحقيق انتصار كبير".

ويحمل هذا النزال رهانات كبيرة، إذ إن فوز محمودوف قد يغيّر ترتيب الوزن الثقيل ويفتح الباب أمام مفاجآت في المشهد العالمي، بينما قد يعيد فوز فيوري فتح النقاش حول مواجهة مرتقبة ضد أنتوني جوشوا.