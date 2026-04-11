رياضة|الدوري الإنجليزي|المملكة المتحدة

بورنموث يباغت أرسنال ويعقد مهمته في الفوز بلقب البريميرليغ

LONDON, ENGLAND - APRIL 11: Declan Rice of Arsenal reacts during the Premier League match between Arsenal and Bournemouth at Emirates Stadium on April 11, 2026 in London, England. (Photo by Justin Setterfield/Getty Images)
حسرة ديكلان رايس بعد الخسارة أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي (غيتي)
Published On 11/4/2026
آخر تحديث: 17:32 (توقيت مكة)

انتزع فريق بورنموث فوزا صعبا من مضيفه أرسنال 2-1 في المباراة، التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1، حيث تقدم بورنموث بهدف سجله إيلي كروبي في الدقيقة 17، وتعادل أرسنال بهدف سجله فيكتور غيوكيريس في الدقيقة 35 من ركلة جزاء.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

وفي الشوط الثاني سجل بورنموث الهدف الثاني عن طريق أليكس سكوت في الدقيقة 74.

ورفع بورنموث رصيده إلى 45 نقطة في المركز التاسع، محققا انتصاره العاشر في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في سبع مباريات والتعادل في 15 مباراة.

في المقابل، توقف رصيد أرسنال عند 70 نقطة في صدارة الترتيب، متلقيا خسارته الرابعة في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 21 مباراة والتعادل في سبع.

بهذه الخسارة فتح أرسنال الباب أمام مانشستر سيتي، الوصيف، للمنافسة بقوة على  لقب الدوري، ويمكن لمانشستر سيتي، الذي يبتعد بفارق تسع نقاط حاليا، أن يقلص الفارق بينه وبين أرسنال إلى ست نقاط في حال فوزه على تشيلسي غدا الأحد.

المصدر: الألمانية
