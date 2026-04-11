بورنموث يباغت أرسنال ويعقد مهمته في الفوز بلقب البريميرليغ

انتزع فريق بورنموث فوزا صعبا من مضيفه أرسنال 2-1 في المباراة، التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1، حيث تقدم بورنموث بهدف سجله إيلي كروبي في الدقيقة 17، وتعادل أرسنال بهدف سجله فيكتور غيوكيريس في الدقيقة 35 من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني سجل بورنموث الهدف الثاني عن طريق أليكس سكوت في الدقيقة 74.

ورفع بورنموث رصيده إلى 45 نقطة في المركز التاسع، محققا انتصاره العاشر في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في سبع مباريات والتعادل في 15 مباراة.

في المقابل، توقف رصيد أرسنال عند 70 نقطة في صدارة الترتيب، متلقيا خسارته الرابعة في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 21 مباراة والتعادل في سبع.

بهذه الخسارة فتح أرسنال الباب أمام مانشستر سيتي، الوصيف، للمنافسة بقوة على لقب الدوري، ويمكن لمانشستر سيتي، الذي يبتعد بفارق تسع نقاط حاليا، أن يقلص الفارق بينه وبين أرسنال إلى ست نقاط في حال فوزه على تشيلسي غدا الأحد.