بـ 105 أهداف.. بايرن ميونخ يحطم رقما قياسيا صامدا منذ عقود

سجل بايرن ميونخ -السبت- رقماً قياسياً في عدد الأهداف المسجلة في موسم واحد بدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، بعد أن أحرز خمسة أهداف في مرمى سانت باولي، ليرتفع رصيده إلى 105 أهداف حتى الآن.

سجل جمال موسيالا هدفاً برأسه من مسافة قريبة بعد تسع دقائق، ليعادل الفريق الزائر الرقم القياسي الذي سجله بايرن في موسم 1971-1972 برصيد 101 هدف.

وأحرز ليون غوريتسكا ومايكل أوليسي هدفين في الشوط الثاني في الدقيقتين 53 و54، بالإضافة إلى هدف لنيكولاس جاكسون في الدقيقة 65، ثم الهدف الخامس والأخير بواسطة رافاييل غيريرو في اللحظات الأخيرة من اللقاء ليرتفع رصيده إلى 105 أهداف هذا الموسم.

وانتهت المباراة بالفعل، لكن لا يزال هناك خمس مباريات أخرى في الموسم ويستعد متصدر الدوري الألماني لاستضافة ريال مدريد يوم الأربعاء

15 أبريل/نيسان في مباراة الإياب بدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا بعد فوزه 2-1 في إسبانيا منتصف الأسبوع الماضي، وهو في سباق على حصد ثلاثة ألقاب، بعد أن وصل أيضاً إلى قبل نهائي كأس ألمانيا.