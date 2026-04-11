بـ 105 أهداف.. بايرن ميونخ يحطم رقما قياسيا صامدا منذ عقود

HAMBURG, GERMANY - APRIL 11: Michael Olise of FC Bayern Munich celebrates scoring his team's third goal with teammates during the Bundesliga match between FC St. Pauli and FC Bayern München at Millerntor Stadium on April 11, 2026 in Hamburg, Germany. (Photo by Stuart Franklin/Getty Images)
رصيد بايرن ميونخ التهديفي بلغ 105 أهداف هذا الموسم (غيتي)
Published On 11/4/2026

سجل بايرن ميونخ -السبت- رقماً قياسياً في عدد الأهداف المسجلة في موسم واحد بدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، بعد أن أحرز خمسة أهداف في مرمى سانت باولي، ليرتفع رصيده إلى 105 أهداف حتى الآن.

سجل جمال موسيالا هدفاً برأسه من مسافة قريبة بعد تسع دقائق، ليعادل الفريق الزائر الرقم القياسي الذي سجله بايرن في موسم 1971-1972 برصيد 101 هدف.

وأحرز ليون غوريتسكا ومايكل أوليسي هدفين في الشوط الثاني في الدقيقتين 53 و54، بالإضافة إلى هدف لنيكولاس جاكسون في الدقيقة 65، ثم الهدف الخامس والأخير بواسطة رافاييل غيريرو في اللحظات الأخيرة من اللقاء ليرتفع رصيده إلى 105 أهداف هذا الموسم.

وانتهت المباراة بالفعل، لكن لا يزال هناك خمس مباريات أخرى في الموسم ويستعد متصدر الدوري الألماني لاستضافة ريال مدريد يوم الأربعاء
15 أبريل/نيسان في مباراة الإياب بدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا بعد فوزه 2-1 في إسبانيا منتصف الأسبوع الماضي، وهو في سباق على حصد ثلاثة ألقاب، بعد أن وصل أيضاً إلى قبل نهائي كأس ألمانيا.

المصدر: رويترز
