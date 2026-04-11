بايرن ميونيخ يعلن غياب موهبته الشابة بسبب الإصابة

أعلن بايرن ميونيخ متصدر ترتيب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم الجمعة غياب لاعبه الشاب لينارت كارل عن الملاعب لفترة بسبب إصابة في عضلات الفخذ، وذلك في الوقت الذي يستعد فيه الفريق البافاري للمنافسة على ثلاثة ألقاب في المرحلة الختامية من الموسم.

وتألق كارل( 18 عاما) بشكل لافت هذا الموسم، وبات مرشحا قويا للانضمام إلى تشكيلة منتخب ألمانيا المشاركة في كأس العالم التي سيعلن عنها في مايو أيار المقبل، بعد أن سجل لاعب خط الوسط خمسة أهداف وقدم أربع تمريرات حاسمة في الدوري الألماني.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 غرامة مالية ضخمة على يونيون برلين بسبب الألعاب النارية

غرامة مالية ضخمة على يونيون برلين بسبب الألعاب النارية list 2 of 2 هوية مزورة تهدد بتجريد ناد ألماني من صدارة الدوري end of list

وقال النادي في بيان "أصيب لينارت كارل بتمزق في عضلات الفخذ الخلفية اليمنى. وأكد الجهاز الطبي لبايرن ميونيخ التشخيص".

وأضاف "يعني هذا أن لاعب الوسط المهاجم سيغيب عن الملاعب لفترة غير محددة".

ويتصدر بايرن ميونيخ ترتيب الدوري الألماني بفارق تسع نقاط عن أقرب ملاحقيه، مع تبقي ست جولات على نهاية الموسم، وسيحل ضيفا على سانت باولي غدا السبت.

ثم سيستضيف ريال مدريد الأسبوع المقبل في إياب دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا، عقب فوز الفريق الألماني ذهابا 2-1 في إسبانيا، وهي المباراة التي اكتفى فيها كارل بالجلوس على مقاعد البدلاء.

كما سيلعب بايرن ضد باير ليفركوزن في قبل نهائي كأس ألمانيا يوم 22 أبريل نيسان الجاري.