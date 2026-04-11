رئيس الصومال يوجه رسالة للحكم عمر عرتن بعد اختياره في مونديال 2026

هنّأ الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود حكم كرة القدم عمر عرتن، الذي بات أول صومالي يتم اختياره لإدارة مباريات نهائيات كأس العالم.

وكان عرتن (34 عاما) من بين 52 حكما أعلن عنهم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لإدارة النهائيات المقررة في يونيو/حزيران ويوليو/تموز في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

وقال الرئيس محمود إن عرتن رفع سمعة الصومال على الساحة الدولية: "أُشيد بالجهد والاحترافية والنزاهة التي أظهرها الحكم عمر، إذ أصبح رمزا للإلهام للجيل الجديد من الصوماليين".

وليست هذه المرة الأولى التي يشكّل فيها عرتن سابقة في بلد لم يسبق له التأهل إلى أي بطولة كروية دولية.

ويُدير عرتن مباريات الدوري الصومالي لكرة القدم منذ أن أصبح حكما دوليا معتمدا من فيفا عام 2018. وبرز اسمه كأول حكم مولود في الصومال يُدير مباراة في دوري أبطال أفريقيا، في لقاء ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي وبيراميدز المصري في القاهرة في يناير/كانون الثاني 2025.

كما شارك في إدارة مباريات نهائيات كأس أمم أفريقيا 2023 في الجزائر، وتم اختياره في عام 2025 من قبل الاتحاد القاري (كاف) كحكم العام. غير أنه لم يشارك في إدارة مباريات نهائيات كأس الأمم الأفريقية التي أُقيمت في المغرب 2025، رغم اختياره ضمن قائمة حكام البطولة.

ولا تزال الصومال، المصنفة 198 عالميا، تحلم ببلوغ نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027، بعد فوزها على موريشيوس بركلات الترجيح 4-2 في مارس/آذار، لتتأهل إلى دور المجموعات من التصفيات للمرة الأولى. وستُقام النهائيات للمرة الأولى باستضافة مشتركة لثلاث دول من شرق أفريقيا هي كينيا وتنزانيا وأوغندا.