"مقصية" مهاجم الأهلي المصري تثير عاصفة من السخرية (فيديو)

شهدت مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري لكرة القدم السبت، لقطة غريبة كان بطلها المهاجم الدولي محمد شريف.

وحاول شريف تنفيذ ركلة خلفية مزدوجة "باك وورد" بأسلوب استعراضي، إلا أن المحاولة انتهت بشكل غير متوقع، ما أثار ضحك الجماهير والمتابعين.

وفي محاولة منه لاستقبال عرضية من حسين الشحات، ارتقى شريف للكرة لتسديدها في الشباك، لكنها اصطدمت بوجهه مباشرة.

وتحولت اللقطة سريعا إلى مادة دسمة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تداولها النشطاء وسط موجة من التهكم والسخرية، معتبرين أنها واحدة من أغرب المشاهد "الكوميدية" التي قدمها المهاجم الدولي في مسيرته مع "المارد الأحمر".

شاهد.. الأهلي يتجاوز كبوته بفوز صعب على سموحة

وفي المواجهة التي أقيمت على ملعب القاهرة، نجح الأهلي في تجاوز كبوته بفوز صعب على ضيفه سموحة بنتيجة (2-1) ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعة التتويج بلقب الدوري المصري.

وتقدم الأهلي بهدف سجله محمود حسن تريزيغيه بضربة رأس في الدقيقة 24 مستفيدا من ركلة ركنية نفذها أحمد مصطفى زيزو.

لكن سموحة أدرك التعادل بهدف سجله النيجيري صامويل أمادي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بتسديدة رائعة في المقص الأيمن لمرمى الحارس مصطفى شوبير.

وانتزع الأهلي نقاط المباراة بهدف سجله البديل طاهر محمد طاهر في الدقيقة 92 بعد كرة عرضية متقنة من الظهير الأيمن محمد هاني.

بهذا الفوز يعود الأهلي إلى طريق الانتصارات بعد التعادل مع سيراميكا كليوباترا في الجولة الماضية وقبلها ثلاث هزائم متتالية أمام الترجي التونسي ذهابا وإيابا في دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا، وطلائع الجيش في ختام مشواره بالدور الأول من الدوري.

وبهذا الفوز، رفع الأهلي رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثالث متخلفا بفارق الأهداف عن بيراميدز ثاني الترتيب الذي تعادل 1-1 مع المصري البورسعيدي في وقت سابق السبت.

إعلان

في المقابل، تجمد رصيد سموحة عند 31 نقطة في المركز السابع والأخير بمجموعة البطولة.