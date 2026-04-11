الأهلي المصري يتظلم ضد قرارات إيقاف مدير الكرة والشناوي

تقدم الأهلي حامل لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم -اليوم السبت- بتظلم إلى كل من رابطة الأندية المحترفة ولجنة التظلمات بالاتحاد المحلي للعبة من القرارات الصادرة من لجنة المسابقات بإيقاف مدير الكرة بالفريق وحارسه محمد الشناوي.

وقررت لجنة المسابقات إيقاف وليد صلاح الدين مدير الكرة مباراة واحدة مع غرامة مالية قدرها خمسة آلاف جنيه (نحو 102 دولار) وإيقاف

القائد الشناوي أربع مباريات وغرامة 50 ألف جنيه فضلا عن غرامة مالية على النادي قدرها 20 ألف جنيه.

وطالب الأهلي في تظلمه للجهتين المذكورتين بإلغاء القرارات المشار إليها بعد ثبوت الخصومة مع محمود وفا حكم مباراة الفريق مع سيراميكا كليوباترا الأسبوع الماضي.

واعترض لاعبو الأهلي وجهازه الفني على الحكم وفا لعدم احتساب ركلة جزاء بعد مراجعة مطولة لحكم الفيديو بعد الشك في وجود لمسة يد

في اللحظات الأخيرة في التعادل 1-1 مع سيراميكا كليوباترا يوم الثلاثاء الماضي، ليتلقى الفريق ضربة قوية في إطار سعيه للاحتفاظ بلقبه، إذ يتأخر عن الزمالك المتصدر بفارق خمس نقاط في مرحلة التتويج.

وقدم الأهلي شكوى إلى لجنة الانضباط ضد الحكم عقب ما أسماه النادي بتجاوزه في حق بعض لاعبي الفريق بألفاظ غير لائقة.

ويملك الأهلي، الذي ودع دوري أبطال أفريقيا من دور الثمانية بعد الخسارة أمام الترجي التونسي ذهابا وإيابا الشهر الماضي، 41 نقطة في المركز الثالث.