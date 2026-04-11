أنشيلوتي يحدد شرطا واحدا لعودة نيمار قبل المونديال

قبل شهرين من انطلاق كأس العالم، ترك كارلو أنشيلوتي الباب مفتوحا لعودة نيمار، لكنه حذر من أنه سيتعين عليه أن يكون في كامل لياقته للانضمام إلى المنتخب البرازيلي.

لم يرتد نيمار قميص المنتخب البرازيلي منذ قرابة عامين ونصف، وتحديدا منذ تلك الليلة الحزينة في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حين تعرض لإصابة بليغة في ركبته اليسرى خلال مواجهة أوروغواي.

ومنذ عودته إلى ناديه الأم، سانتوس، مطلع عام 2025، بدأ الهداف التاريخي للبرازيل (79 هدفا) صراعا مع الزمن لاستعادة بريقه، مؤمنا بقدرته على قيادة بلاده في المونديال الذي ينطلق في 11 يونيو/حزيران المقبل.

وأوضح أنشيلوتي اليوم السبت في حوار مع مجلة فرانس فوتبول (France Football): "إنه موهبة عظيمة، ومن الطبيعي أن يعتقد الناس أنه قادر على مساعدتنا في الفوز بكأس العالم القادمة. يخضع حاليا للتقييم من قبل الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، ومن قبلي شخصيا، ولا يزال أمامه شهران لإثبات جدارته باللعب في كأس العالم القادمة".

وأكد المدرب الإيطالي "سأستدعي اللاعبين الجاهزين بدنيا. بعد إصابته في الركبة (في ديسمبر/كانون الأول)، عاد نيمار بقوة، وهو يسجل الأهداف. عليه أن يواصل على هذا المنوال ويحسن لياقته البدنية. إنه يسير على الطريق الصحيح".

وبعيدا عن حسابات المونديال، تزداد التكهنات حول مستقبل نيمار الاحترافي. فبعد استبعاده من الوديات الأخيرة أمام فرنسا وإنجلترا، أشارت تقارير صحفية أمريكية إلى احتمال رحيله عن سانتوس قريبا، مشيرة إلى وجود مناقشات جارية بين المقربين من المهاجم وفريق سينسيناتي في الدوري الأمريكي لكرة القدم بهدف الانتقال في عام 2027.