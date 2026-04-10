غرامة مالية ضخمة على يونيون برلين بسبب الألعاب النارية

غرامة ضخمة على يونيون برلين بسبب الألعاب النارية
غرامة ضخمة على يونيون برلين بسبب الألعاب النارية (غيتي)
Published On 10/4/2026

فرض الاتحاد الألماني لكرة القدم غرامة قدرها 340 ألف يورو (397 ألف دولار) على نادي يونيون برلين، بعد استخدام جماهيره للألعاب النارية خلال إحدى مباريات الفريق ببطولة الدوري الألماني (بوندسليغا)، مما استدعى إيقاف اللقاء.

غرامة 340 ألف يورو على يونيون برلين لاستخدام جماهيره الألعاب النارية بالدوري الألماني
غرامة 340 ألف يورو على يونيون برلين لاستخدام جماهيره الألعاب النارية بالدوري الألماني (غيتي)

وأشعل مشجعو يونيون برلين ما يقرب من 200 لعبة نارية من طراز "بينغال" في بداية مباراة الفريق ضد آينتراخت فرانكفورت، التي أقيمت في 6  فبراير/شباط الماضي، مما تسبب في إيقاف اللقاء لمدة سبع دقائق.

وأوضح اتحاد الكرة الألماني أن بإمكان يونيون برلين استخدام 113 ألف يورو من الغرامة لتغطية نفقات الأمن ومنع العنف.

لاعبا آينتراخت فرانكفورت وسط سحابة من الألعاب النارية التي أشعلها مشجعو نادي يونيون برلين
لاعبا آينتراخت فرانكفورت وسط سحابة من الألعاب النارية التي أشعلها مشجعو نادي يونيون برلين (غيتي)
