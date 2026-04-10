بعد 25 عاما.. تغيير كرة مباريات دوري أبطال أوروبا

دخلت شركة "نايكي" الأمريكية في مفاوضات حصرية مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، لتصبح المزوّد الرسمي لكرات مباريات بطولات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي للرجال، ابتداء من موسم 2027-2028 وحتى 2030-2031.

ومن شأن هذه الخطوة أن تُنهي احتكار شركة "أديداس"، التي ظلت المزوّد الرسمي لكرة دوري أبطال أوروبا منذ عام 2001، في واحدة من أطول الشراكات في تاريخ المسابقة القارية الأبرز.

مناقصة لكسر الاحتكار

وكان الاتحاد الأوروبي قد طرح مناقصة مفتوحة في مارس/آذار 2026، عبر مشروعه المشترك "يو سي 3" بالتعاون مع شركة (ريليفنت فوتبول بارتنرز)، بهدف تعظيم العوائد المالية وخلق سوق تنافسي على حقوق كرة المباريات.

وشهدت المناقصة اهتماما من ثلاث شركات كبرى هي أديداس ونايكي وبوما، دون أن تصدر أي منها تعليقا رسميا خلال مراحل التنافس.

عودة قوية لنايكي

إذا تم الاتفاق، تمثل الصفقة عودة قوية لشركة نايكي إلى سوق كرات المباريات في البطولات الكبرى، الذي هيمنت عليه أديداس خلال العقود الأخيرة، بما في ذلك بطولات كأس العالم وكأس أمم أوروبا، ويعكس هذا التوجه رغبة الاتحاد الأوروبي وشركائه في إعادة هيكلة عقود الرعاية الكبرى.

في المقابل، تمكنت بوما من اختراق السوق مؤخرا، إذ أصبحت المزوّد الرسمي لكرة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بعد أن كانت نايكي تشغل هذا الدور منذ موسم 2000-2001، كما حصلت على حقوق كرة الدوري الإيطالي منذ موسم 2022-2023، والدوري الإسباني منذ 2019-2020، إضافة إلى انتزاعها بطولة كوبا أمريكا من نايكي في 2024.

وتستمر أديداس في تزويد كرات دوري أبطال أوروبا حتى نهاية موسم 2026-2027، فيما تتولى علامة "كيبستا" التابعة لشركة "ديكاتلون" توفير كرات الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي منذ عام 2024، على أن تنتهي هذه العقود أيضا في التوقيت ذاته.

بيان رسمي

وأعلن مشروع يو سي 3 (UC3) في بيان رسمي: "تم الاتفاق على الدخول في فترة مفاوضات حصرية مع نايكي لتصبح المزوّد الرسمي لكرة مباريات جميع بطولات الأندية الأوروبية للرجال بين 2027 و2031، وذلك عقب عملية مناقصة تنافسية عالية أُطلقت في مارس/آذار 2026، ولن يتم الإدلاء بأي تعليقات إضافية في الوقت الحالي".

وبحسب مصادر مطلعة، تبدو نايكي الأقرب لحسم الصفقة، في انتظار الإعلان الرسمي النهائي خلال الفترة المقبلة.