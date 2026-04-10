البطل الأولمبي مو فرح يكشف تفاصيل صادمة عن طفولته

كشف عداء المسافات الطويلة البريطاني مو فرح أن اسمه الحقيقي عند الولادة هو حسين عبدي كاهن، موضحا أنه وُلد في الصومال، وأنه نُقل بشكل غير قانوني إلى المملكة المتحدة وهو طفل صغير (9 أعوام).

وأشار فرح إلى أنه لم يكشف هذه الحقيقة إلا في عام 2022، رغم أنها أثارت حينها جدلا واسعا واهتماما إعلاميا كبيرا، موضحا أنه عاش سنوات طويلة تحت ظروف قاسية قبل أن تصبح قصته معروفة للجمهور.

وخلال ظهوره في برنامج "أنا المشهور: النسخ العالمية" (I’m A Celebrity All Stars)، أعاد فرح فتح ملف طفولته المؤلمة، حيث تحدث عن تجربته أمام زملائه الذين لم يكونوا على دراية بتفاصيل ماضيه.

وجاءت البداية عندما سألته إحدى المشاركات، عن سبب قدومه إلى بريطانيا، ليروي تفاصيل معاناته، بما في ذلك إجباره على القيام بالأعمال المنزلية ورعاية أطفال عائلة غريبة كان يعيش معها.

وأثار حديثه صدمة كبيرة داخل المعسكر، حيث لم يتمالك بعض المشاركين أنفسهم وانهارو بالبكاء.

وأوضح فرح أنه في بدايات وصوله إلى بريطانيا، أُجبر على العيش مع امرأة في منطقة هونسلو غرب لندن، حيث قامت بأخذ ورقة كانت تحتوي على أرقام تواصل عائلته ومزقتها أمامه، مهددة إياه بأنه لن يرى أسرته مجددا إذا تحدث عن ذلك.

وأضاف أنه كان يعيش في خوف دائم، ويُحرم من أبسط حقوقه، وكان غالبا ما يختبئ في الحمام ويبكي، فيما لم يكن مسموحا له بالذهاب إلى المدرسة بشكل منتظم في سنواته الأولى.

لاحقا، التحق مو حين كان يبلغ من العمر (12 عاما) بمدرسة فيلتام المجتمعية، حيث تم تسجيله كلاجئ من الصومال، قبل أن يلاحظ أحد معلميه، آلان واتكينسون، موهبته الكبيرة في ألعاب القوى، وهو ما شكّل نقطة تحول في حياته.

وقال فرح إن الرياضة كانت "طوق النجاة" بالنسبة له، موضحا أن الركض كان الطريقة الوحيدة للهروب من واقعه الصعب، قبل أن يثق في معلمه ويكشف له حقيقته كاملة.

وخلال مسيرته الطويلة في المضامير حقق مو فرح عددا من الألقاب العالمية والأولمبية:

حصد 4 ميداليات ذهبية أولمبية (ثنائية سباقي 5000 و10,000 متر في أولمبياد لندن 2012 وريو 2016).

فاز بـ 6 ألقاب عالمية في بطولات العالم لألعاب القوى.

يُعد ثاني رياضي في التاريخ ينجح في الدفاع عن لقبي المسافات الطويلة في دورتين أولمبيتين متتاليتين.

حصل على لقب "سير" (فارس) من الملكة إليزابيث الثانية تقديراً لخدماته للرياضة البريطانية، وأعلن اعتزاله المنافسات الرسمية نهائياً في سبتمبر 2023 .