موعد مباراة الأهلي ضد سموحة في الدوري المصري والقنوات الناقلة لها

يحتضن استاد القاهرة الدولي، السبت المقبل 11 إبريل/نيسان الجاري، المواجهة المرتقبة التي تجمع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره سموحة السكندري.

وتأتي هذه المباراة ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة "تحديد البطل" بالدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026، حيث يسعى الأهلي إلى تأمين نقاط المباراة أملا في حصد لقب الدوري هذا الموسم.

وتعادل الأهلي مع سيراميكا كليوباترا بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الأولى للمرحلة الثانية في الدوري المصري ضمن مجموعة المنافسة على اللقب.

ويملك الأهلي 41 نقطة في المركز الثالث، متأخرا بفارق خمس نقاط عن الزمالك المتصدر ونقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني الذي لم يبدأ مبارياته في مرحلة التتويج بعد.

موعد مباراة الأهلي ضد سموحة

تقام المباراة على استاد القاهرة يوم السبت المقبل 11 أبريل/نيسان الجاري وتنطلق في تمام الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد سموحة

تذاع مباراة الأهلي ضد سموحة عبر قناة أون سبورت.

ويمكنكم متابعة تفاصيل المباراة لحظة بلحظة، بالصور والفيديوهات مع الأرقام والتحليلات عبر موقع الجزيرة نت.

التشكيل المتوقع للنادي الأهلي

مصطفى شوبير – يوسف بلعمري – ياسين مرعي – ياسر إبراهيم – محمد هاني – مروان عطية – إمام عاشور – محمد علي بن رمضان – أشرف بن شرقي – أحمد السيد زيزو – محمود حسن تريزيجيه