موعد مباراة النصر ضد الأخدود في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

نستعرض تفاصيل موعد مباراة النصر ضد الأخدود وقنوات البث الناقلة لها ومواجهات الفريقين.

تقام مباراة النصر ضد الأخدود ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري السعودي للمحترفين يوم السبت 11 أبريل/نيسان 2026 على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية.

وتنطلق المباراة عند الساعة التاسعة مساء (21:00) بتوقيت السعودية وقطر، (20:00) بتوقيت مصر و(19:00) بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

قنوات البث الناقلة لمباراة النصر ضد الأخدود

تنقل المباراة مباشرة عبر قنوات ثمانية.

thmanayah

وضع الفريقين قبل المواجهة

يخوض الأخدود اللقاء وهو في المركز 17 برصيد 16 نقطة بعد 27 مباراة، حيث حقق نتائج متذبذبة في آخر 5 مواجهات (فوز واحد مقابل أربع هزائم). وكان آخر انتصاراته على الفتح بنتيجة 1-0.

أما النصر، فيتصدر جدول الترتيب برصيد 70 نقطة، ويعيش أفضل حالاته بعد سلسلة من خمسة انتصارات متتالية، كان آخرها الفوز على النجمة 5-2.

المواجهات المباشرة

يمتلك النصر أفضلية واضحة في المواجهات المباشرة، حيث فاز في آخر 5 مباريات أمام الأخدود، بينها لقاء انتهى بنتيجة 3-0 في ديسمبر/كانون الأول 2025.

كما تشير الإحصاءات إلى تفوق هجومي واضح للنصر في هذه المواجهات، مع تسجيله معدلات تهديف مرتفعة مقارنة بالأخدود.