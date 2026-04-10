ثاني الراحلين بعد صلاح.. ليفربول يعلن إسدال الستار على مسيرة مدافعه التاريخي

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن رحيل مدافعه أندي روبرتسون بنهاية الموسم الجاري.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن روبرتسون، قائد المنتخب الاسكتلندي أمضى تسعة مواسم مع ليفربول وشارك في 373 مباراة وفاز بلقب الدوري الإنجليزي مرتين، ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي مرة وكأس الرابطة مرتين وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي والدرع الخيرية مرة.

لكن اللاعب البالغ من العمر 32 عاما شارك في 15 مباراة فقط كأساسي هذا الموسم وذلك بعد وصول المجري ميلوس كيركيز، وسيغادر الفريق بعد نهاية عقده هذا الصيف.

النادي والجماهير يبقون رغم مغادرتنا

وفي حديثه للموقع الرسمي للنادي قال روبرتسون: "ليس من السهل مغادرة فريق كبير مثل ليفربول، لقد بات جزءا كبيرا مني ومن عائلتي في السنوات التسع الأخيرة".

وأضاف: "بالنسبة لي اللاعبين يمضون قدما وكذلك الناس، ما يبقى هو النادي والجماهير".

وتابع : "حظيت بتسعة أعوام رائعة هنا وأعتقد أن الأمور سارت بشكل جيد للغاية خاصة في العام الماضي، كان هناك العديد من الفرص للمغادرة لكنني لم أحصل عليها لأنه من الصعب مغادرة هذا النادي، ولن أغير بذلك أي شيء".

وكان صعود روبرتسون أحد قصص النجاح البارزة في عهد كلوب الذهبي في ملعب "أنفيلد"، بعد أن انضم إلى ليفربول قادما من هال سيتي مقابل 11 مليون دولار عام 2017، وسرعان ما أصبح من اللاعبين المفضلين لدى الجماهير.

ويحتل روبرتسون المركز الثاني بعد زميله السابق ترينت ألكسندر أرنولد كأكثر المدافعين صناعة للأهداف في تاريخ الدوري.

ثاني الراحلين بعد صلاح

وبات روبرتسون ثاني لاعب يعلن ليفربول عن رحيله بنهاية الموسم الجاري، بعدما أعلن رحيل نجمه المصري محمد صلاح الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل، لكنه اتفق مع النادي على الرحيل.

وبعد أقل من عام على فوزه بلقب الدوري، يعانى ليفربول من موسمٍ كارثي تخللته مآس خارج الملعب، فقد توفي مهاجمه البرتغالي ديوغو غوتا وصديق روبرتسون المقرب، في حادث سير في يوليو/تموز الماضي.

إعلان

أما على أرض الملعب، فقد كافح الهولندي ارنه سلوت مدرب ليفربول لإيجاد التوازن الأمثل مع تشكيلة ضخمة من اللاعبين، تحتل المركز الخامس في الدوري.

كما خرج من الكأس بخسارة قاسية أمام مانشستر سيتي (0-4) في نهاية الأسبوع الماضي، وخسر في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان الفرنسي حامل اللقب (0-2) أمس الأربعاء.