مونديال 2026.. أزمة جديدة تضع "فيفا" في ورطة

مع اقتراب انطلاق كأس العالم يجد الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا (FIFA) نفسه أمام أزمة جديدة، تتمثل في تهديد آلاف العمال بالإضراب في ملعب "سوفي" بمدينة لوس أنجلوس، الذي سيحتضن المباراة الافتتاحية للمنتخب الأمريكي خلال البطولة.

الملعب، الذي يتسع لـ70 ألف متفرج ويعد مقرا لفريقي لوس أنجلوس تشارجرز ورامز في دوري كرة القدم الأمريكية، من المقرر أن يستضيف ثماني مباريات في كأس العالم، بينها خمس في دور المجموعات ومباراتان في دور الـ32، إضافة إلى ربع النهائي.

وسيخوض منتخب ماوريسيو بوكيتينو مباراتين من أصل ثلاث في دور المجموعات على هذا الملعب أمام باراغواي وتركيا.

أزمة عمالية وتهديد بالإضراب

ويعود التهديد بالإضراب إلى نقابة (يونايت هير لوكال 11) التي تمثل نحو 2000 عامل في الملعب، من طهاة ونُدُل وسقاة، حيث أعربت عن مخاوف كبيرة تتعلق بإمكانية تواجد سلطات الهجرة الأمريكية في محيط الملاعب خلال البطولة. كما انتهت اتفاقية العمل السابقة مع شركة التشغيل دون التوصل إلى اتفاق جديد رغم جولات تفاوض مطولة.

النقابة وجّهت سلسلة مطالب إلى فيفا ومالكي الملعب، من بينها الحد من الاعتماد على المتعاقدين الخارجيين، ومنع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التي قد تهدد وظائف العمال، إضافة إلى تخصيص جزء من أرباح البطولة لدعم السكن الميسّر في لوس أنجلوس.

كما طالبت بوقف الإيجارات قصيرة الأجل عبر منصة "إير بي إن بي"، معتبرة أنها تساهم في تفاقم أزمة السكن.

بينما أكد الرئيس المشارك للنقابة، كيرت بيترسن في تصريحات نقلها موقع "نيويورك تايمز" أن خيار الإضراب واقعي جدا في ظل انتهاء العقد الحالي، مشيرًا إلى أن معظم العمال يعانون من صعوبات معيشية ويضطرون للعمل في وظيفتين. وقال: "هؤلاء هم العمود الفقري للصناعة التي ستجعل فيفا تحقق أرباحا ضخمة، ومع ذلك يتم تجاهل مطالبهم".

وأضاف أن البطولات الكبرى مثل كأس العالم غالبًا ما لا تعود بالنفع على العمال، بل تتركهم في أوضاع أسوأ بعد انتهائها. كما شدد على رفض النقابة لأي دور لسلطات الهجرة خلال البطولة، معتبرًا أن وجودها يثير الخوف بين العمال وحتى الجماهير.

من جهة أخرى، أثارت النقابة مخاوف بشأن مشاركة البيانات الشخصية للعمال مع جهات أمنية، وفق شروط الاعتماد، إلى جانب انتقادات لتأخر فيفا في توضيح عقود الشراكة مع شركات الضيافة.

ومع بقاء أقل من شهرين على انطلاق البطولة، تستمر المفاوضات دون تقدم يذكر. وتؤكد النقابة أنها قد تتجه نحو التصعيد، بدءًا بحملات ضغط وصولًا إلى التصويت على الإضراب، وهو ما قد يهدد انطلاقة كأس العالم في الولايات المتحدة تحت أنظار العالم.