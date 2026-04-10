يوفنتوس يمدد عقد مدربه لوتشيانو سباليتي

أعلن نادي يوفنتوس، المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، اليوم الجمعة، تمديد عقد مدربه لوتشيانو سباليتي حتى عام 2028، في خطوة تهدف إلى دعم مشروع الفريق والعودة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وكان سباليتي قد تولى تدريب الفريق في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلفا للمدرب إيغور تودور، عقب سلسلة من النتائج المتواضعة. ووقع المدرب الإيطالي حينها عقدا قصير الأجل حتى نهاية الموسم، تضمن بنودا مرتبطة بالأداء، أبرزها التأهل إلى دوري الأبطال.

وقال الرئيس التنفيذي للنادي داميان كومولي في بيان رسمي: "يسعدنا تمديد عقد لوتشيانو لموسمين إضافيين"، مضيفا: "منذ انضمامه إلى عائلة يوفنتوس، كان تأثيره فوريا وإيجابيا على اللاعبين والنادي بأكمله، واتضح للجميع أنه الشخص المناسب لقيادة الفريق في مسار التطور".

وشهد الفريق تحسنا ملحوظا في الأداء خلال الأشهر الستة الأولى من تولي سباليتي المهمة، حيث يحتل يوفنتوس المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 57 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن صاحب المركز الرابع، الساعي للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

ورغم هذا التحسن، لا يزال الفريق بعيدا عن صراع اللقب، في ظل تصدر إنتر ميلان برصيد 72 نقطة، يليه نابولي بـ65 نقطة.

ويملك سباليتي سجلا تدريبيا مميزا، إذ قاد نابولي إلى التتويج بلقب الدوري الإيطالي عام 2023، وهو الأول للنادي منذ 33 عاما.

قبل أن يتولى تدريب منتخب إيطاليا لاحقا. لكن تجربته مع المنتخب لم تكن ناجحة، إذ ودّع بطولة أمم أوروبا 2024 من دور الـ16 بالخسارة أمام سويسرا، كما لم يقدم نتائج مقنعة في تصفيات كأس العالم 2026، ما أدى إلى إقالته في يونيو/حزيران الماضي.

ويستعد يوفنتوس لمواجهة أتالانتا (Atalanta) غدا السبت ضمن منافسات الدوري، في مباراة مهمة ضمن سباق المراكز المؤهلة أوروبيا.