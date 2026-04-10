في عمر الـ39.. كيسوكي هوندا ينضم للدوري السنغافوري بحثا عن رقم قياسي

يتطلع نجم ميلان الإيطالي السابق ومنتخب اليابان كيسوكي هوندا إلى تحطيم رقم قياسي جديد، بعد توقيعه مع ناد سنغافوري الجمعة لاستئناف مسيرته الكروية الحافلة بالألوان عن 39 عاما.

وأعلن نادي أف سي جورونغ، المشارك في الدوري السنغافوري الممتاز، أن لاعب الوسط الهجومي الذي شارك وسجل في ثلاث نسخ من كأس العالم، سيلعب في صفوفه الموسم المقبل.

وكان هوندا قد ظهر أخيرا مع نادي بارو أف سي في بوتان، حيث خاض مباراتين وسجل هدفين في موسم 2024-2025.

وقبل ذلك، لعب في صفوف سودوفا الليتواني عام 2021، كما دافع عن ألوان أندية في اليابان وهولندا وروسيا وإيطاليا والمكسيك وأستراليا والبرازيل وأذربيجان.

وقال هوندا في بيان إنه "يسعى إلى تحقيق عدد من التحديات الشخصية"، من بينها محاولة التسجيل في عدد من دوريات الدرجة الأولى المحلية أكثر من أي لاعب آخر.

وأضاف "لكن هدفي الأساسي مع هذا النادي هو الفوز بلقب الدوري".

وتابع "هناك عدد من المنافسين الأقوياء، لذا سيكون التحدي صعبا، لكنني مصمم على تحقيقه".

وكان هوندا قد اعتزل اللعب الدولي مع منتخب اليابان بعد مشاركته في كأس العالم 2018 في روسيا، برصيد 98 مباراة دولية و38 هدفا.

بناء فريق كبير

من جهته، قال نادي أف سي جورونغ، المعروف سابقا باسم ألبيريكس نيغاتا سنغافورة، إن التعاقد مع هوندا "يتجاوز مجرد ضم لاعب واحد".

وقال رئيس النادي دايسوكي كوريناغا "لبناء قلعة عظيمة، تحتاج إلى حجر أساس متين، وفي هذا الحجر نغرس خبرة عالمية، ورؤية، وشغفا".

وتابع "مع كيسوكي هوندا، نحن مصممون على بناء إرث يحمل هذا النادي إلى الأمام على مدى المئة عام المقبلة".

وخارج المستطيل الأخضر، يترأس هوندا صندوقا لرأس المال الاستثماري، ويملك ناديا من درجات الهواة في اليابان، كما خاض تجربة التدريب بتوليه قيادة منتخب كمبوديا بين أغسطس/آب 2018 وكانون الثاني/يناير 2023.