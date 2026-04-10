شاهد.. هدف عكسي غريب في ربع نهائي الدوري الأوروبي

شهدت مباراة ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي بين بورتو الفرنسي ونوتنغهام فورست الإنجليزي، تسجيل هدف عكسي وصف بأنه الأسوأ في تاريخ كرة القدم.

وحقق نوتنغهام فورست تعادلا صعبا بنتيجة 1-1 على ملعب "إستاديو دو دراغاو"، بفضل هدف عكسي سجله لصالحه مارتيم فرنانديز.

منح ويليام غوميز أصحاب الأرض التقدم في الدقيقة 11 بتسديدة سهلة من عرضية أرضية. لكنّ نوتنغهام فورست عادل النتيجة بعد دقيقتين (13) عندما فاجأت تمريرة خلفية خاطئة من فيرنانديز حارس بورتو ديوغو كوستا، لتسكن الكرة الشباك رغم محاولته التصدي لها.

حاول مارتيم فرنانديز لاعب بورتو، تمرير الكرة إلى حارس مرماه من منتصف الملعب.

لكن الغريب أن فرنانديز سدد الكرة بقوة بعيدًا عن زميله الحارس، لتسكن الشباك بغرابة شديدة، وهو ما منح التعادل للفريق الضيف.

بعدها بست دقائق، غادر أرضية الميدان وهو يعرج، بسبب إصابة تعرض لها.