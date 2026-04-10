بالفيديو.. إيقاف دراج نيوزيلندي بعد اعتداء صادم

قال الاتحاد الدولي للدراجات إنه قرر إيقاف المتسابق النيوزيلندي كيان واتس لمدة 25 يوما، بعد أن وجه لكمة لأحد المتسابقين خلال سباق أقيم الشهر الماضي.

وأظهر مقطع فيديو واتس (24 عاما) وهو يوجه لكمة إلى رأس المتسابق الهولندي ماراين ماس، خلال سباق ستير فان جفوله الذي أقيم في هولندا في السابع من مارس/آذار الماضي.

وأوضح الاتحاد الدولي للدراجات أن واتس قبل العقوبة، وسيخضع للإيقاف حتى الثاني من مايو/أيار المقبل.

وقال الاتحاد الدولي للدراجات في بيان "سيخضع كيان واتس لفترة إيقاف مدتها 25 يوما، مع احتساب يوم الإيقاف الواحد الذي فرضه عليه فريقه في الثامن من مارس/آذار ضمن فترة الإيقاف".

وبعد الحادث، نشر واتس اعتذارا على وسائل التواصل الاجتماعي وقال إنه تصرف في لحظة غضب، كما أصدر فريقه إن.إس.إن ديفيلوبمنت اعتذارا أيضا.

وقال الفريق "يتوقع الفريق من متسابقيه أن يتنافسوا بروح رياضية ومهنية في جميع الأوقات، ويود أن يقدم اعتذاره إلى ماراين ماس، وفريق بيت سي.سي ساكسو، ومنظمي السباق، ومفوضي الاتحاد الدولي للدراجات".