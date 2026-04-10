استبعاد حكيمي من جائزة أفضل لاعب إفريقي في الدوري الفرنسي

غاب النجم المغربي الدولي أشرف حكيمي عن قائمة المرشحين الـ 11 لنيل جائزة مارك فيفيان فويه لعام 2026 والتي تُمنح لأفضل لاعب إفريقي في الدوري الفرنسي لكرة القدم، وذلك من قبل قناتي فرانس 24 وإذاعة فرنسا الدولية.

يتواجد ضمن قائمة اللاعبين المرشحين التي كُشف عنها مساء الخميس، كلٌّ من مهاجم مرسيليا، الغابوني بيير-إيمريك أوباميانغ، السنغالي لامين كامارا لاعب موناكو، إضافة إلى الجزائري إيلان قبال لاعب باريس إف سي، وذلك قبل الإعلان عن الفائز بالجائزة في 11 أيار/مايو.

وغاب حكيمي، الظهير الأيمن لنادي سان جرمان، بشكل لافت عن قائمة المرشحين، رغم تقديمه موسما جيدا على غرار الموسم الماضي عندما تُوج بالجائزة، علما أنه غاب لمدة شهرين ونصف بين تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الثاني/يناير بسبب التواء في الكاحل. كما حمل شارة قيادة نادي العاصمة في بعض المباريات عند غياب البرازيلي ماركينيوس.

ومن بين معايير الجائزة، التي حدّدتها إذاعة فرنسا الدولية وقناة فرانس 24، يبرز شرط "التحلّي بسلوك مثالي داخل أرضية الميدان وخارجها".

وأحيل حكيمي إلى المحاكمة بتهمة اغتصاب شابة في شباط/فبراير 2023. كانت الشابة البالغة آنذاك 24 عاما مثل اللاعب، قد توجّهت في حينها أولا إلى مركز للشرطة في فال دو مارن، حيث أعلنت أنها تعرّضت للاغتصاب، من دون أن تتقدّم بشكوى.

وبعد بضعة أيام، وُجِّه الاتهام رسميا إلى اللاعب، قبل أن يُتخذ لاحقا قرار إحالته إلى محكمة الجنايات في مقاطعة أو-دو-سين، وذلك في موعد لم يُحدَّد بعد حتى الآن.

تم إنشاء الجائزة للمرة الأولى في موسم 2009 وفاز فيها مهاجم بوردو المغربي مروان الشماخ. تحمل اسم لاعب خط الوسط السابق الكاميروني مارك فيفيان فويه الذي توفي اثر سكتة قلبية خلال مواجهة جمعت بين منتخب بلاده وكولومبيا في الدور نصف النهائي لكأس القارات في 26 حزيران/يونيو 2003 في ليون.