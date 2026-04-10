فئة جديدة لتذاكر كأس العالم 2026 تزيد الشكوك حول التضليل

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن فئة جديدة من التذاكر باسم "الفئة الأولى الأمامية"، تتيح الجلوس في الصفوف الأقرب إلى أرضية الملعب، ولكن بأسعار قد تصل إلى ضعف الفئة الأولى التقليدية.

هذا الطرح المفاجئ أثار تساؤلات واسعة، خاصة أنه جاء بعد توزيع المقاعد على المشجعين الذين اشتروا تذاكرهم مسبقا ضمن الفئات المعتمدة، ليكتشف كثير منهم أنهم حصلوا على أماكن أبعد أو أقل تميزا مما كانوا يتوقعون.

وكان (فيفا) قد طرح التذاكر قبل أشهر ضمن أربع فئات، على رأسها الفئة الأولى التي عُدّت الأعلى سعرا، وشملت – بحسب الخرائط الإرشادية – معظم مقاعد الطبقة السفلية في الملاعب المستضيفة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

لكن الفجوة بين التوقعات والواقع، إلى جانب طرح الفئة الجديدة لاحقا، فجّرت جدلا واسعا، وسط اتهامات من جماهير كرة القدم بمحاولة تحقيق أرباح إضافية عبر إعادة تسعير أفضل المقاعد.

اتهامات بالتضليل

ويرى مشجعون أن هذه الخطوة تعزز شكوكهم بأن المقاعد الأفضل لم تكن مُدرجة أصلًا ضمن الفئات السابقة، رغم الإيحاء بذلك من خلال الخرائط التسويقية.

وقال بعضهم إن (فيفا) أوحى للمشترين بأن تذاكر الفئة الأولى قد تتيح مقاعد قريبة من خط التماس، وهو ما لم يتحقق عمليًا، قبل أن يعاد طرح هذه المقاعد لاحقًا بأسعار أعلى.

فروقات سعرية كبيرة

وشهدت أسعار التذاكر زيادات ملحوظة في عدد من المباريات، إذ تضاعف سعر بعض المقاعد من 450 دولارًا إلى 900 دولار في مواجهات محددة.

وفي مباريات أخرى، قفزت أسعار المقاعد القريبة من أرضية الملعب من نحو 2700 دولار إلى أكثر من 4000 دولار، ما يعكس ارتفاعًا كبيرًا في الفئات الأعلى طلبًا.

كما تم طرح فئة جديدة تحت مسمى “الفئة الثانية الأمامية”، تستهدف الصفوف الأولى في أقسام أقل تميزًا، مع زيادات سعرية أقل مقارنة بالفئات الأقرب لأرضية الملعب.

غياب الشفافية

حتى الآن، لم يقدّم (فيفا) توضيحات كافية بشأن أسباب استحداث هذه الفئات الجديدة، أو مبررات عدم طرح هذه المقاعد منذ البداية ضمن الفئات الأصلية، رغم الطلب الهائل الذي تجاوز مئات الملايين من الطلبات.

واكتفى الاتحاد الدولي بالإشارة إلى أن الخرائط المعروضة سابقًا كانت إرشادية وليست دقيقة، وتهدف فقط إلى تقديم تصور عام لمواقع المقاعد داخل الملاعب.

استياء جماهيري واسع

أثارت هذه الخطوة موجة استياء واسعة بين الجماهير، التي رأت أن الإجراءات تفتقر إلى الشفافية، وتعزز الانطباع بأن الجهة المنظمة تضع تعظيم العوائد المالية فوق تجربة المشجعين.

ويأتي هذا الجدل في وقت يتمسك فيه (فيفا) بموقفه، مؤكدًا أن أسعار التذاكر تعكس حجم الطلب المرتفع، وأن عائدات البطولة يُعاد توجيهها لدعم وتطوير كرة القدم على مستوى العالم.