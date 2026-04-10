برشلونة يشكو التحكيم أمام أتلتيكو ومقارنة تستدعي ركلة جزاء كلوب بروج الشهيرة

تقدّم نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، اليوم الخميس، بشكوى إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، منددًا بما يراه خطأ تحكيميًا فادحًا خلال الخسارة على أرضه أمام أتلتيكو مدريد (0-2) في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، أمس الأربعاء.

برشلونة يتقدم بشكوى إلى يويفا بسبب "خطأ تحكيمي فادح" أمام أتلتيكو مدريد

وكتب برشلونة في بيان نشره عبر موقعه الرسمي: "يعتقد النادي أن التحكيم كان مخالفًا للوائح المعمول بها، ما أثر بشكل مباشر على مجريات المباراة ونتيجتها".

ووقع الحادث المذكور في الدقيقة 54، خلال ركلة مرمى بدت عادية، حين لمس البديل مارك بوبيل مدافع أتلتيكو مدريد، الكرة داخل منطقة الجزاء بعدما مررها إليه حارس مرماه الأرجنتيني خوان موسو.

ولم يُطلق الحكم الروماني إستفان كوفاتش صافرته معلنًا عن وجود خطأ، ولم يُنبّهه حكم الفيديو المساعد (فار) ما أثار غضب لاعبي برشلونة وجهازه الفني.

وقال برشلونة في البيان "تقدم النادي بشكوى إلى (يويفا) اليوم الخميس، بسبب الأحداث التي شهدها لقاء الفريق مع أتلتيكو مدريد في ذهاب دور الثمانية بدوري الأبطال، النادي يعتبر أن الحكم لم يتبع القانون وهو ما أثر بشكل واضح على النتيجة".

وأضاف النادي الكتالوني في بيانه: "الشكوى تتمحور حول لقطة واحدة في الدقيقة 54 بعد استئناف اللعب، حيث قام أحد لاعبي الفريق المنافس بلمس الكرة بيده دون احتساب ضربة جزاء، ويرى النادي أن ذلك يعد خطأ جسيمًا مثلما هو الحال مع غياب تقنية (فار)، وبناء على ذلك يطلب النادي فتح تحقيق في الأمر والاطلاع على محادثات الحكام، وإذا اقتضى الأمر اعتذارًا رسميًا بالأخطاء ومعاقبة المتسبب في ذلك".

وتابع: "إلى جانب ذلك يدرك برشلونة أن تلك ليست المرة الأولى التي تحدث فيها تلك الأخطاء في البطولة والتي تؤثر فيها أخطاء التحكيم على مصير الفرق، مما يعد ازدواجية واضحة ويحول دون المنافسة العادلة مع الأندية الأخرى".

وفي الموسم الماضي حصل كلوب بروغ البلجيكي على ضربة جزاء في واقعة مماثلة خلال مباراته مع أستون فيلا الإنجليزي والتي كان بطلها مدافع فيلا، تيرون مينغز والحارس إيمليانو مارتينيز، وفي مباراة، أمس الأربعاء، طالب برشلونة بقرار مماثل.

ورغم ذلك لم يحتسب الحكم ركلة الجزاء ولم يستجب لمطالب لاعبي برشلونة فيما لم يقرر حكم تقنية (فار) كريستيان دينغرت التدخل في الواقعة.

خطأ تحكيمي أثر على نتيجة المباراة

وأبدى ماركوس راشفورد مهاجم برشلونة غضبه في تصريحات لقناة (سي بي إس) وعدم تفهمه لعدم احتساب ضربة جزاء لصالح فريقه.

وأضاف: "هذا أمر واضح لي، لقد حدث هذا من قبل وتم احتساب ضربة جزاء، لا أعلم سبب ذلك القرار".

وعبّر الألماني هانزي فليك مدرب النادي الكتالوني عن غضبه مما حصل في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، قائلًا "لا أصدق ذلك! ركل حارس المرمى الكرة، وأوقفها اللاعب بيده، ثم استؤنف اللعب. برأيي، يستحق بطاقة حمراء. ربما بطاقة صفراء ثانية، ثم بطاقة حمراء، وركلة جزاء. كان من الممكن أن يغير ذلك مجرى المباراة تمامًا".

وكان أتلتيكو متقدمًا بنتيجة 1-0 في ذلك الوقت. وكان برشلونة قد افتقد لمدافعه باو كوبارسي الذي تعرض للطرد أواخر الشوط الأول.

ومن المقرر إقامة مباراة الإياب في 14 أبريل/نيسان الجاري في مدريد.