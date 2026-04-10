موعد مباراة برشلونة ضد إسبانيول في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

تتجه أنظار جماهير كرة القدم صوب ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، الذي سيكون مسرحا لمواجهة "ديربي" مرتقب تجمع بين برشلونة وجاره إسبانيول، ضمن مباريات الجولة الـ 31 من منافسات الدوري الإسباني 2025-2026.

ويدخل "البلوغرانا" المباراة تحت شعار "لا للخطأ"، حيث يسعى الفريق لتأمين صدارته وتوسيع الفارق وتجنب أي تعثر قد يمنح ريال مدريد فرصة الانقضاض على الصدارة.

يدخل برشلونة اللقاء متصدرا جدول الترتيب برصيد 76 نقطة من 30 مباراة، بعدما حقق 5 انتصارات متتالية، كان آخرها الفوز على أتلتيكو مدريد 2-1 خارج الأرض.

في المقابل، يحتل إسبانيول المركز العاشر برصيد 38 نقطة، ويعاني من تراجع في النتائج بعد سلسلة من 5 تعادلات متتالية، آخرها 0-0 أمام ريال بيتيس.

موعد مباراة برشلونة وإسبانيول في الدوري الإسباني 2025-2026

يستضيف برشلونة نظيره إسبانيول يوم السبت 11 أبريل/نيسان 2026 على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السابعة والنصف مساء (19:30) بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة، الثامنة والنصف (20:30) بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وإسبانيول في الدوري الإسباني

beIN SPORTS HD 1

ويمكنكم متابعة تفاصيل المباراة لحظة بلحظة، بالصور والفيديوهات والتغريدات مع الأرقام والتحليلات عبر موقع الجزيرة نت.

وتنطلق التغطية ساعات قبل المباراة، لتستمر بعد نهايتها مرفقة بكل أهداف المباراة، وملخص شامل لها.

وكان برشلونة قد تلقى صدمة كبيرة بعد خسارته في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد أتلتيكو مدريد 0-2 على ملعبه، وأثارت إحدى لقطات المباراة جدلا تحكيميا بعد احتساب حكم المباراة ركلة جزاء صريحة للفريق الكتالوني، ما دفع الفريق إلى رفع احتجاج لدى الاتحاد الأوروبي.

أرقام وإحصاءات

يقدم برشلونة موسما هجوميا استثنائيا، إذ سجل 80 هدفا (الأكثر في الدوري) بمعدل 2.7 هدف في المباراة، مقابل 29 هدفا فقط استقبلها الفريق، ليملك أقوى هجوم ودفاع على أرضه في الليغا.

أما إسبانيول، فسجل 36 هدفا واستقبل 44، ويحقق خارج ملعبه معدل 1.2 هدف في المباراة، مع تذبذب واضح في الجانب الدفاعي.

المواجهات المباشرة

يمتلك برشلونة تفوقا واضحا في تاريخ المواجهات الأخيرة، حيث فاز في 4 من آخر 5 مباريات، مقابل تعادل واحد، وكان آخر لقاء قد انتهى بنتيجة 2-0 لصالح برشلونة في يناير/كانون الثاني 2026.