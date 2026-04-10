نجل بايدن يستدرج أبناء ترمب إلى حلبة القتال

وجّه نجل الرئيس الأميركي السابق جو بايدن دعوة مباشرة إلى نجلي الرئيس الحالي دونالد ترمب، دونالد جونيور وإريك، لخوض نزال داخل قفص بأسلوب فنون القتال المختلطة.

وبعد سنوات من التراشق اللفظي، قال هانتر بايدن في مقطع فيديو نُشر عبر الإنترنت الخميس، إنه سيكون "مستعدا بنسبة 100%" لخوض مواجهة ضد نجلي ترمب، في خطوة قد تحوّل الخلاف الطويل الأمد بين العائلتين إلى حدث رياضي يُبث بنظام الدفع مقابل المشاهدة.

ونشر حساب القناة الخامسة التي يديرها صانع المحتوى اليساري أندرو كالاغان، مقطع فيديو عبر منصة إنستغرام الخميس، يظهر فيه بايدن الابن وهو يعلن مشاركته في عدد من الفعاليات ضمن جولة إعلامية مقبلة داخل الولايات المتحدة.

وقال بايدن "أعتقد أنه يحاول تنظيم نزال داخل القفص بيني وبين إريك ودونالد جونيور. لقد قلت له إنني مستعد – بنسبة 100% – إذا تمكن من تنظيمه".

ولا تزال تفاصيل المواجهة المقترحة غير واضحة، بما في ذلك ما إذا كان الشقيقان ترمب سيخوضان النزال معا أو بشكل منفصل، وأين يمكن أن يُقام هذا الحدث في حال تنظيمه.

حتى الآن، لم يصدر أي رد علني من دونالد جونيور أو إريك، اللذين يتمتعان، في سن 48 و42 عاما على التوالي، بأفضلية عمرية مقارنة بمنافسهما المفترض البالغ من العمر 56 عاما.