الاتحاد الإيطالي يعلن تعيين مدرب مؤقت للمنتخب

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم تعيين سيلفيو بالديني مديرا فنيا مؤقتا للمنتخب الأول، لقيادة الفريق في المباراتين الوديتين المقبلتين، وذلك عقب الإخفاق في التأهل إلى نهائيات كأس العالم.

وجاء القرار، الذي أُعلن اليوم الجمعة، بعد عشرة أيام من خسارة المنتخب الإيطالي لكرة القدم بركلات الترجيح أمام منتخب البوسنة والهرسك، في نتيجة صادمة حرمت بطل العالم أربع مرات من بلوغ المونديال للمرة الثالثة تواليا. وأدى هذا الإخفاق إلى استقالة رئيس الاتحاد غابرييلي غرافينا، إلى جانب المدير الفني جينارو غاتوزو.

وسيتولى بالاديني (67 عاما)، الذي يشرف حاليا على منتخب إيطاليا تحت 21 عاما، قيادة المنتخب الأول في مواجهتين وديتين خارج الديار أمام منتخب لوكسمبورغ يوم 3 يونيو/حزيران، ثم أمام منتخب اليونان بعد أربعة أيام.

ومن المنتظر أن يتم تعيين مدرب دائم للمنتخب بعد انتخاب رئيس جديد للاتحاد، حيث تقرر عقد الانتخابات في 22 يونيو/حزيران المقبل.

ويُعد أنطونيو كونتي، مدرب نابولي الحالي، أبرز المرشحين لتولي المهمة، إلى جانب أسماء أخرى مثل روبرتو مانشيني وسيموني إنزاغي وماسيميليانو أليغري.