الكاف يرد على شكوى الهلال السوداني.. والنادي يعلق

الهلال السوداني ضد نهضة بركان @ نهضة بركان
نهضة بركان فاز على الهلال السوداني بهدف نظيف في إياب ربع نهائي أبطال أفريقيا (مواقع التواصل)
Published On 10/4/2026

قال الهلال السوداني اليوم الجمعة إن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) أبلغه برفض شكواه ضد مشاركة حمزة الموساوي ضمن صفوف نهضة بركان المغربي في مواجهة الفريقين في دور الثمانية من دوري الأبطال.

وقال الهلال في بيان نشره اليوم الجمعة عبر صفحته على فيسبوك "رفضت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) الشكوى التي تقدم بها نادي الهلال، والتي تتعلق بمباراته أمام نهضة بركان، وذلك عبر خطاب رسمي تسلمه النادي ويعلن الهلال عن استمراره في قضيته العادلة، وتصعيد الشكوى للجنة الاستئنافات".

وكان الهلال أعلن أمس الخميس أنه تقدم بطلب عاجل للجنة الاستئنافات في الكاف بتأجيل مباراة نهضة بركان والجيش الملكي المغربيين بقبل نهائي دوري الأبطال في الرباط غدا السبت، موضحا أن ذلك يأتي "نظرا للأضرار الكبيرة التي ستلحق بالنادي حال إقامة المباراة في موعدها حتى إذا صدر قرار الشكوى التي تقدم بها لاحقا وجاءت في صالحه".

وتقدم الهلال بشكوى الشهر الماضي تتعلق بعدم أهلية وأحقية الموساوي لاعب بركان في المشاركة عقب ثبوت نتيجة تحاليل عينته في اختبار منشطات.

وجرى إيقاف الموساوي لمدة 30 يوما عن المشاركة في المباريات بعدما أثبت الاختبار تناوله لمادة منشطة مدرجة ضمن قائمة المواد المحظورة الخاصة بالوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (الوادا)، لكن تم رفع الإيقاف قبل مواجهة الهلال ما أتاح له المشاركة في مباراتي الذهاب والعودة بدور الثمانية.

تأهل نهضة بركان المغربي إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2026 بفوزه على الهلال السوداني 1-0 في إياب ربع النهائي بكيغالي.

المصدر: رويترز
