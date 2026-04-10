الاتحاد السعودي يعلق على جدل مباراة الأهلي والفيحاء

أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم بيانا رسميا، اليوم الجمعة، في أول تعليق بعد الأحداث المثيرة للجدل التي صاحبت مباراة الفيحاء والأهلي التي أقيمت الأربعاء والمقدمة من الجولة التاسعة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين.

وذكر الاتحاد في بيانه أنه إشارة إلى المباراة التي أقيمت بين فريقي الفيحاء والأهلي وما صاحبها من تصاريح إعلامية عقب نهاية المباراة، يؤكد الاتحاد أن اللجان المختصة باشرت اتخاذ الإجراءات النظامية المتعلقة بالأحداث، وسيتم الإعلان عما يستجد وفق الإجراءات النظامية الرسمية، وذلك انطلاقا من الالتزام بالإجراءات المعتمدة، واحترامـا لاستقلالية عمل اللجان ومتطلبات الحوكمة والشفافية.

وأضاف البيان: "يشدد الاتحاد السعودي لكرة القدم أن نزاهة المنافسة وحماية سمعة كـرة القدم السعودية تمثلان التزاما أساسيا، وواجبا نظاميا وفقا لنظامه الأساسي ولوائحه المعتمدة".

واختتم الاتحاد السعودي لكرة القدم: "يؤكد الاتحاد في الوقت ذاته اعتزازه بكافة الأندية، وحرصه على العمل معها كشركاء في تطوير كرة القدم السعودية، ضمن منظومة تقوم على التكامل والمسؤولية المشتركة".

وكان الإنجليزي إيفان توني مهاجم الأهلي أدلى بتصريحات نارية بعد المباراة التي حسمها التعادل، حيث قال إن الحكم الرابع تحدث معه أثناء مشاهدة الحكم لحالة جدلية في الوقت بدل الضائع من اللقاء والتي طالب فيها لاعبو الأهلي باحتساب ركلة جزاء، وزعم توني أن الحكم الرابع قال له "ركزوا على الآسيوية".

وأضاف توني: "لا أعلم إن كان قد قام الحكم بإغلاق السماعة قبل أن يقول ما أخبرني به (ركزوا على الآسيوية)"، مطالبا بإظهار التسجيل.

وشهدت مباراة الفيحاء والأهلي أكثر من حالة جدلية استدعت عودة الحكم لتقنية حكم الفيديو المساعد "فار"، حيث أظهرت الإعادة التلفزيونية وجود لمسة يد على لاعب الفيحاء في الشوط الأول قبل أن يقرر الحكم استئناف اللعب بعد العودة لتقنية الفيديو.

وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني تكرر الأمر ذاته بلمسة يد داخل منطقة جزاء الفيحاء وسط مطالبة من لاعبي الأهلي باحتساب ركلة جزاء في الوقت الذي رفض فيه حكم اللقاء احتساب الركلة قبل أن يعود لتقنية الفيديو، لكنه أصر على قراره بعدم احتساب ركلة جزاء وسط اعتراض من لاعبي ودكة بدلاء الأهلي.

وفقد الأهلي نقطتين ثمينتين في مهمته نحو الاقتراب من الصدارة ليرفع رصيده إلى 66 نقطة بفارق 4 نقاط عن النصر الذي لعب مباراة أقل.