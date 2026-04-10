الأرجنتين تكشف آخر استعداداتها لمونديال 2026

BUENOS AIRES, ARGENTINA - MARCH 31: Nicolas Otamendi of Argentina celebrates with teammates after scoring his team's third goal during the international friendly match between Argentina and Zambia at Estadio Alberto J. Armando on March 31, 2026 in Buenos Aires, Argentina. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)
لاعبو منتخب الأرجنتين يعانقون القائد ميسي بعد تسجيله خلال الودية ضد زامبيا (غيتي)
Published On 10/4/2026

أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة ⁠القدم اليوم الخميس أن المنتخب الأول للرجال ⁠سيختتم استعداداته لكأس العالم بمواجهة هندوراس وأيسلندا وديا في الولايات المتحدة.

وستواجه الأرجنتين، حاملة ‌لقب كأس العالم، هندوراس في السادس من يونيو/حزيران في ملعب كايل في كوليدج ستيشن بولاية تكساس، قبل أن ⁠تلعب أمام أيسلندا ⁠بعد ثلاثة أيام في ملعب جوردان-هير في أوبورن بولاية ألاباما.

وتلعب ⁠الأرجنتين في المجموعة العاشرة بكأس ⁠العالم إلى جانب النمسا ⁠والجزائر والأردن. وتنطلق البطولة في 11 يونيو حزيران وستقام في ‌الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وتستهل الأرجنتين رحلة دفاعها عن ‌اللقب ‌يوم 16 يونيو/ حزيران ضد الجزائر.

المصدر: رويترز
