الأرجنتين تكشف آخر استعداداتها لمونديال 2026
Published On 10/4/2026
أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم اليوم الخميس أن المنتخب الأول للرجال سيختتم استعداداته لكأس العالم بمواجهة هندوراس وأيسلندا وديا في الولايات المتحدة.
وستواجه الأرجنتين، حاملة لقب كأس العالم، هندوراس في السادس من يونيو/حزيران في ملعب كايل في كوليدج ستيشن بولاية تكساس، قبل أن تلعب أمام أيسلندا بعد ثلاثة أيام في ملعب جوردان-هير في أوبورن بولاية ألاباما.
اقرأ أيضاlist of 2 items
- list 1 of 2أزمات هيكلية وسقوط فني.. تقرير رسمي يفتح الصندوق الأسود لانهيار الكرة الإيطالية
- list 2 of 2حكام عرب اختارهم "فيفا" لقيادة مباريات كأس العالم 2026.. تعرف عليهم
وتلعب الأرجنتين في المجموعة العاشرة بكأس العالم إلى جانب النمسا والجزائر والأردن. وتنطلق البطولة في 11 يونيو حزيران وستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وتستهل الأرجنتين رحلة دفاعها عن اللقب يوم 16 يونيو/ حزيران ضد الجزائر.
المصدر: رويترز