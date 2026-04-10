الأرجنتين تكشف آخر استعداداتها لمونديال 2026

أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة ⁠القدم اليوم الخميس أن المنتخب الأول للرجال ⁠سيختتم استعداداته لكأس العالم بمواجهة هندوراس وأيسلندا وديا في الولايات المتحدة.

وستواجه الأرجنتين، حاملة ‌لقب كأس العالم، هندوراس في السادس من يونيو/حزيران في ملعب كايل في كوليدج ستيشن بولاية تكساس، قبل أن ⁠تلعب أمام أيسلندا ⁠بعد ثلاثة أيام في ملعب جوردان-هير في أوبورن بولاية ألاباما.

وتلعب ⁠الأرجنتين في المجموعة العاشرة بكأس ⁠العالم إلى جانب النمسا ⁠والجزائر والأردن. وتنطلق البطولة في 11 يونيو حزيران وستقام في ‌الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وتستهل الأرجنتين رحلة دفاعها عن ‌اللقب ‌يوم 16 يونيو/ حزيران ضد الجزائر.