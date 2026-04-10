‘إنفانتينو يحصل على دعم كونميبول للترشح لولاية رابعة في رئاسة الفيفا

حصل السويسري جياني إنفانتينو على دعم اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) إذا ترشح، كما هو متوقع، لولاية جديدة في رئاسة الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) العام المقبل.

وفي حين لم يؤكد إنفانتينو (56 عاما) بعد ما إذا كان ⁠سيترشح لرئاسة الفيفا خلال الفترة من 2027 إلى 2031، قال المجلس التنفيذي للكونميبول في بيان إنه "عبر بالإجماع عن دعمه" لاستمرار رئيس الفيفا في منصبه، ‌قبل ترشحه المحتمل.

وأعرب أليخاندرو دومينغيز رئيس كونميبول في بيان له، عن شكره لإنفانتينو "لالتزامه المستمر بتطوير كرة القدم في أمريكا الجنوبية، وللقيادة التي أظهرها على الساحة العالمية".

وأضاف دومينغيز في رسالته لرئيس فيفا: "نقدر عاليا علاقاته الوثيقة بمنطقتنا، ورؤيته الثاقبة لمواصلة نمو هذه الرياضة عالميا".

وتولى إنفانتينو رئاسة فيفا خلفا لمواطنه جوزيف بلاتر في عام 2016، لكنه أكمل ولاية سلفه رسميا فقط قبل أن تتم إعادة انتخابه بالتزكية في عامي 2019 و2023، علما بأنه يحق له الترشح لولاية أخيرة في عام 2027 بموجب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتعرض إنفانتينو لانتقادات علنية في عدة جوانب، منها علاقته الوثيقة بالرئيس الأمريكي دونالد ترمب، لكنه رغم ذلك، لم توجه إليه أي انتقادات تذكر من داخل مجتمع كرة القدم، ولا يوجد حاليا مرشح منافس له.