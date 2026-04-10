نجل أنشيلوتي يتوقع مفاجأة منتخب البرازيل في كأس العالم

رشح مساعد مدرب منتخب البرازيل دافيدي أنشيلوتي الجناح الشاب إستيفاو ويليان ليكون أحد أبرز مفاجآت كأس العالم المقبلة، مشيرا إلى قدراته التهديفية وتطوره السريع رغم صغر سنه.

وقال نجل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي دافيدي أنشيلوتي في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC) إن المنتخب البرازيلي يمتلك وفرة من المواهب الهجومية، لكنه يرى أن لاعب تشيلسي إستيفاو قد يكون الاسم الذي يلفت الأنظار خلال البطولة.

وأضاف: "إنه لاعب موهوب للغاية ويتمتع بقدرة كبيرة على إنهاء الهجمات، ويمكنه فرض نفسه في الكرة الأوروبية خلال السنوات المقبلة".

ويأتي ذلك بعد موسم لافت قدمه اللاعب البالغ 18 عاما، حيث سجل ثمانية أهداف وصنع أربعة في 34 مباراة مع تشيلسي منذ انتقاله من بالميراس. كما أحرز مؤخرا هدفا في فوز فريقه الكبير بكأس الاتحاد الإنجليزي.

وعلى الصعيد الدولي، خاض إستيفاو 11 مباراة مع منتخب البرازيل سجل خلالها خمسة أهداف، منذ ظهوره الأول وهو في سن 17 عاما.

نيمار.. فرصة قائمة رغم الغياب

وفي سياق متصل، أشار دافيدي إلى أن النجم نيمار لا يزال يملك فرصة للانضمام إلى قائمة المنتخب، رغم غيابه عن المباريات الدولية مؤخرا بسبب الإصابات.

وأوضح أن القرار النهائي سيعود للجهاز الفني عند إعلان القائمة في مايو/أيار، مؤكدا أن الهداف التاريخي للبرازيل نيمار يسعى لاستعادة مستواه مع فريقه سانتوس.

فينيسيوس يقود الطموح البرازيلي

من جهة أخرى، يعوّل المنتخب البرازيلي على نجمه فينيسيوس جونيور، الذي يواصل تألقه مع ريال مدريد، حيث يُعد أحد أبرز لاعبي العالم في الوقت الراهن.

وقال نجل أنشيلوتي إن الضغوط على فينيسيوس كبيرة، نظرا لتوقع الجماهير أن يحسم المباريات بمفرده، مشيرا إلى أن مستواه يضعه في مصاف أفضل اللاعبين عالميا إلى جانب كيليان مبابي.

تحديات بدنية ومناخية

وأكد مساعد مدرب البرازيل أن كأس العالم المقبلة، التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ستكون صعبة بسبب ضغط المباريات وطول الموسم، إضافة إلى الظروف المناخية.

وأشار إلى أن حسم البطولة قد يعتمد على تفاصيل صغيرة، مع التشديد على أهمية الحفاظ على الجاهزية البدنية للاعبين.

وتستهل البرازيل مشوارها في البطولة بمواجهة المغرب، ضمن مجموعة تضم أيضا اسكتلندا وهايتي، في سعيها لاستعادة اللقب الغائب منذ عام 2002.