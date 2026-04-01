مدرب المغرب وهبي "يركّز على كأس العالم" لا على أزمة لقب كأس أفريقيا

أكد مدرب منتخب المغرب محمد وهبي أن "أسود الاطلس" يركّزون على كأس العالم، عقب الفوز على الباراغواي 2-1 مساء الثلاثاء في ملعب بولار، بعد أسبوعين من اعتبار السنغال خاسرا أمامه في نهائي كأس أمم أفريقيا وسط جدل كبير.

وبعد هذا الفوز، فضّل المدرب الجديد للمغرب التطلع إلى مونديال 2026 بدلا من العودة إلى قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) اعتبار السنغال فائزا عليه في 17 مارس/آذار، بعد النهائي الفوضوي في الرباط الذي شهد فوز السنغال 1-0 بعد التمديد.

وأوضح وهبي "عشنا عشرة أيام من المعسكر ولم أشعر بأن الأمر أثّر على أي شخص، بكل صراحة".

وأضاف "عملنا نحن، الجهاز الفني واللاعبين، هو الاستعداد لكأس العالم. أما عمل الاتحاد فهو حماية هذه المجموعة. نحن بين أيدٍ أمينة، ولذلك نحن واثقون جدا. تركيزنا موجّه نحو كأس العالم منذ الآن".

وفي مدرجات ملعب بولار التي غصّت تقريبا بالمشجعين المغاربة، لم يطغَ الجدل المرتبط بكأس أمم أفريقيا على أجواء المباراة.

وسحب الاتحاد الأفريقي (كاف) اللقب من السنغال بعدما غادر عدد من لاعبيها أرضية الملعب احتجاجا على ركلة جزاء احتُسبت لصالح المغرب خلال نهائي كأس الأمم في 18 يناير/كانون الثاني.

وكان الكاف أعلن في 17 مارس/آذار أنه قبِل طعنا تقدّمت به الجامعة المغربية، معتبرا أنّ السنغال خالفت لوائح البطولة بانسحاب لاعبيها من الملعب.

وبناء على ذلك، اعتبر الكاف أن السنغال خسرت المباراة بالانسحاب، وحوّل فوزها 1-0 إلى هزيمة 0-3.

لاحقا، قدّم المنتخب السنغالي استئنافا إلى محكمة التحكيم الرياضي (كاس) احتجاجا على القرار.