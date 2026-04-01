وفاة كرايشه أسطورة ألمانيا الشرقية عن عمر 78 عاما

توفي هانس-يورغن كرايشه، لاعب منتخب ألمانيا الشرقية لكرة القدم السابق، مساء أمس الثلاثاء عن عمر 78 عاما، وفقا لما أعلنه نادي دينامو دريسدن، نقلا عن عائلته.

ولعب كرايشه 50 مباراة دولية مع منتخب ألمانيا الشرقية، وسجل 25 هدفا. وكان ضمن الفريق الذي اشتهر بفوزه على ألمانيا الغربية في كأس العالم 1974، كما فاز بالميدالية الأولمبية البرونزية عام 1972.

ولعب كرايشه 344 مباراة مع فريق دريسدن وسجل 188 هدفا. وفاز بخمسة ألقاب لدوري ألمانيا الشرقية ولقب للكأس مع الفريق، وكان هدافا للدوري في أربعة مواسم.

وقال رالف مينغ، لاعب سابق بفريق دريسدن ومدير رياضي: "بدون شك هانسي كان أحد أعظم الرياضيين في عصره".

وأضاف: "عندما كنا صغارا، كنا ننظر إليه بإعجاب كبير لا نمنحه إلا لعدد قليل جدا. وكلما دخل إلى أرض الملعب، لم تكن اللحظات السحرية بعيدة أبدا".