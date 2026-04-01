ميسي يقود الأرجنتين لاكتساح زامبيا بخماسية استعدادا للمونديال

ليونيل ميسي سجل الهدف الثاني للأرجنتين في مرمى زامبيا (أسوشيتد برس)
Published On 1/4/2026

حقق منتخب الأرجنتين انتصارا كبيرا 5-صفر على نظيره الزامبي في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء أمس الثلاثاء بالتوقيت المحلي (صباح اليوم الأربعاء بتوقيت غرينتش).

وتقدم منتخب الأرجنتين بهدف مبكر في الدقيقة الرابعة حمل توقيع خوليان ألفاريز، قبل أن يضيف ليونيل ميسي الهدف الثاني في الدقيقة 43.

وواصل المنتخب الأرجنتيني فرض هيمنته على مجريات المباراة في الشوط الثاني، حيث أضاف نيكولاس أوتاميندي الهدف الثالث في الدقيقة 50 من ركلة جزاء، بينما جاء الهدف الرابع عبر (النيران الصديقة)، بعدما أحرز دومينيك تشاندا، لاعب المنتخب الزامبي هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 68.

واختتم فالنتين باركو مهرجان الأهداف عقب تسجيله الهدف الخامس لمنتخب الأرجنتين (بطل العالم) في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للقاء.

منتخب الأرجنتين يختلف شكله بحضور ميسي (غيتي)

وجاء هذا الفوز الكبير لمنتخب الأرجنتين بعد انتصاره الباهت 2-1 على ضيفه منتخب موريتانيا خلال فترة التوقف الدولي الحالية، والتي أثارت قلق محبيه، قبل رحلة الفريق للدفاع عن لقب كأس العالم لكرة القدم، الذي توج به في النسخة الماضية بقطر قبل ما يقرب من ثلاثة أعوام ونصف العام.

ويأتي هذا اللقاء في إطار استعدادات منتخب الأرجنتين، الذي يتطلع للتتويج بكأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه بعد نسخ 1978 و1986 و2022، حيث يلعب فريق المدرب المحلي ليونيل سكالوني في المجموعة العاشرة بمرحلة المجموعات للمونديال، برفقة منتخبات الجزائر والأردن والنمسا.

في المقابل، يستعد منتخب زامبيا للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية العام المقبل، عقب إخفاقه في التأهل لكأس العالم، علما بأن الفريق الملقب بـ(الرصاصات النحاسية) ودع النسخة الماضية من أمم أفريقيا بالمغرب من مرحلة المجموعات.

المصدر: الألمانية

