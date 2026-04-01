مدرب إنجلترا يحذر من اختفاء "مجموعة القادة" قبل انطلاق المونديال

اعترف المدير الفني للمنتخب الإنجليزي توماس توخيل بأنه سيقضي ما تبقى من الموسم في حالة قلق دائم وهو يتابع المباريات، إلى درجة أنه قد يشاهدها واضعا يديه على وجهه، خوفا من تعرض لاعبيه للإصابات قبل انطلاق كأس العالم.

وأكد توخيل لوكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" أن المعسكر التجريبي الذي خاضه المنتخب في مارس/آذار منحه صورة أوضح بكثير بشأن اختياراته النهائية للقائمة.

وأوضح المدرب الألماني أن هذا التجمع، الذي شهد تجربة عدد كبير من اللاعبين ضمن قائمة موسعة بلغت 35 لاعبا، ساعده على حسم العديد من القرارات، قائلا بصراحة: "مزيد من الوضوح، بكل تأكيد".

لكن هذه الصورة الفنية الواضحة جاءت على حساب نتائج غير مثالية، حيث تعادل المنتخب الإنجليزي في اللحظات الأخيرة بنتيجة 1-1 أمام منتخب أوروغواي، قبل أن يتلقى خسارة مفاجئة بهدف دون رد أمام اليابان بعد أداء شاق ومتأثر بالإصابات.

وقد زادت هذه الخسارة من حدة الانتقادات، خاصة أنها جاءت على أرض إنجلترا، وترافقت مع صافرات استهجان من الجماهير، في مباراة غاب عنها عدد من الأسماء البارزة مثل هاري كين وجود بيلينغهام وجوردان هندرسون.

وتضاعفت مخاوف توخيل مع تعرض عدة لاعبين لإصابات خلال المعسكر، حيث غادر كل من بوكايو ساكا وديكلان رايس وجون ستونز، ما زاد من القلق بشأن سلامة العناصر الأساسية قبل بطولة كأس العالم 2026.

وقال توخيل معبرا عن هواجسه: "سيكون من المخيف مشاهدة مباريات نهاية الأسبوع وما تبقى من الموسم، لأن أي إصابة عضلية الآن قد تعني غياب لاعب عن كأس العالم".

توخيل: "اختفاء مجموعة القادة"

وأضاف موضحا حجم المشكلة: "الأمر يصبح أكثر صعوبة عندما لا يتعلق الغياب بلاعب أو اثنين فقط، بل عندما يغيب هندرسون، ورايس، وساكا… هؤلاء ليسوا مجرد لاعبين، بل قادة في فرقهم، يقودون الأداء داخل الملعب".

وتابع توخيل حديثه مشدداً على التأثير الجماعي لهذه الغيابات: "عندما يغيب أيضاً هاري كين، فإن مجموعة القادة بأكملها تقريباً تصبح غير متاحة، وهذا يؤثر بشكل مباشر على توازن الفريق".

ورغم هذه المخاوف، حاول توخيل إظهار قدر من التفاؤل الحذر، قائلا: "الجميع قدم أقصى ما لديه خلال المعسكر، وما زال من الممكن التعامل مع هذه الإصابات في الفترة المقبلة. اللاعبون سيركزون الآن مع أنديتهم خلال مايو/أيار، استعدادا لكأس العالم".

لكنه عاد ليؤكد أن القلق سيظل مسيطرا عليه حتى اللحظة الأخيرة، مضيفا: "خلال الأسابيع الثمانية المقبلة، سأبقى قلقا، وآمل فقط أن تسير الأمور بشكل جيد وأن يحافظ اللاعبون على لياقتهم".

ومن المنتظر أن يعلن توخيل قائمته النهائية المكونة من 26 لاعبا فور نهاية موسم الدوري الإنجليزي الممتاز، على أن يتم تقديمها قبل الموعد النهائي الذي حدده الاتحاد الدولي لكرة القدم في 31 مايو/أيار، وهو الموعد الذي سيضع حدا لحالة الترقب والقلق التي يعيشها المدرب الألماني قبل انطلاق المونديال.