مجموعات كأس العالم لكرة القدم 2026 بعد نهاية التصفيات
Published On 1/4/2026
نستعرض مجموعات كأس العالم لكرة القدم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز المقبلين.
- المجموعة الأولى: المكسيك وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية وجمهورية التشيك.
- المجموعة الثانية: كندا والبوسنة والهرسك وقطر وسويسرا.
- المجموعة الثالثة: البرازيل والمغرب وهايتي وأسكتلندا.
- المجموعة الرابعة: الولايات المتحدة وباراغواي وأستراليا وتركيا.
- المجموعة الخامسة: ألمانيا وكوراساو وساحل العاج والإكوادور.
- المجموعة السادسة: هولندا واليابان والسويد وتونس.
- المجموعة السابعة: بلجيكا ومصر وإيران ونيوزيلندا.
- المجموعة الثامنة: إسبانيا والرأس الأخضر والسعودية وأوروغواي.
- المجموعة التاسعة: فرنسا والسنغال والعراق والنرويج.
- المجموعة العاشرة: الأرجنتين والجزائر والنمسا والأردن.
- المجموعة 11: البرتغال والكونغو الديمقراطية وأوزبكستان وكولومبيا.
- المجموعة 12: إنجلترا وكرواتيا وغانا وبنما.
المصدر: وكالات