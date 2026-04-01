رياضة|كأس العالم 2026

مجموعات كأس العالم لكرة القدم 2026 بعد نهاية التصفيات

حفظ

epa12863679 Iraqi players celebrate at the end of the 2026 FIFA World Cup playoff soccer match between Iraq and Bolivia in Guadalupe, Mexico, 31 March 2026. EPA/MIGUEL SIERRA
منتخب العراق سيلعب بالمجموعة التاسعة في كأس العالم لكرة القدم 2026 (الأوروبية)
Published On 1/4/2026

نستعرض مجموعات كأس العالم لكرة القدم 2026 التي ⁠ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في الفترة ⁠من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز المقبلين.

  • المجموعة الأولى: المكسيك وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية وجمهورية ‌التشيك.
  • المجموعة الثانية: كندا والبوسنة والهرسك وقطر وسويسرا.
  • المجموعة الثالثة: البرازيل والمغرب وهايتي وأسكتلندا.
  • المجموعة الرابعة: الولايات المتحدة وباراغواي وأستراليا وتركيا.
  • المجموعة الخامسة: ⁠ألمانيا وكوراساو وساحل ⁠العاج والإكوادور.
  • المجموعة السادسة: هولندا واليابان والسويد وتونس.
  • المجموعة السابعة: بلجيكا ⁠ومصر وإيران ونيوزيلندا.
  • المجموعة الثامنة: ⁠إسبانيا والرأس الأخضر ⁠والسعودية وأوروغواي.
  • المجموعة التاسعة: فرنسا والسنغال والعراق والنرويج.
  • المجموعة العاشرة: الأرجنتين ‌والجزائر والنمسا والأردن.
  • المجموعة 11: البرتغال والكونغو الديمقراطية وأوزبكستان وكولومبيا.
  • المجموعة ‌12: إنجلترا وكرواتيا وغانا وبنما.
المصدر: وكالات

إعلان