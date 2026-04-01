"حان وقت الوداع".. رسالة ليفاندوفسكي بعد فشل بولندا بالتأهل لكأس العالم

ألمح قائد المنتخب البولندي لكرة القدم روبرت ليفاندوفسكي إلى أنه سيعتزل اللعب الدولي بعدما فشل منتخب بلاده في التأهل إلى نهائيات كأس العالم.

ونشر ليفاندوفسكي (37 عاما) صورة له على "إنستغرام" وهو يمسك بشارة القيادة في يده، ويبدو عليه الإحباط بعد هزيمة فريقه 2-3 في مباراة ملحق التأهل أمام منتخب السويد.

وتضمن المنشور أغنية "حان وقت الوداع" للمغنية سارة برايتمان والمغني أندريا بوتشيللي.

ولم يرغب لاعب برشلونة في وصف المنشور بأنه وداع، بل اعتبره "رسالة إلى جماهيرنا التي آمنت بنا"، وأضاف أنه لم يحسم بعد كيف سيواصل مسيرته.

وقال: "أحتاج إلى بعض الوقت للتفكير في هذا الأمر، دون الإدلاء بأي تصريحات في الوقت الحالي".

وكان ليفاندوفسكي يهدف إلى المشاركة للمرة الثالثة في كأس العالم.

وشارك للمرة الأولى مع المنتخب البولندي عام 2008، وخاض بعدها 165 مباراة دولية سجل خلالها 89 هدفا، وهما رقمان قياسيان في تاريخ بولندا.