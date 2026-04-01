فرنسا تخطف صدارة تصنيف المنتخبات والمغرب الأول عربيا وقاريا

قفز المنتخب الفرنسي إلى صدارة التصنيف العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم، وذلك بعد فوزه على البرازيل 2-1 وعلى كولومبيا 3-1 في المباراتين الوديتين اللتين خاضهما في مارس/آذار الماضي.

وتراجع المنتخب الإسباني إلى المركز الثاني بعدما تعادل مع المنتخب سلبيا أمس الثلاثاء في مباراة ودية، فيما تراجع المنتخب الأرجنتيني للمركز الثالث رغم فوزه على زامبيا 5-0.

وحافظ المنتخب الإنجليزي على المركز الرابع، فيما تراجع المنتخب البرازيلي ليتواجد في المركز السادس، تاركا المركز الخامس للمنتخب البرتغالي، الذي فاز على الولايات المتحدة بهدفين نظيفين وديا.

المغرب ثامنا

وحافظ المنتخب المغربي على المركز الثامن، والأول عربيا وأفريقيا، خلف المنتخب الهولندي، صاحب المركز السابع، فيما جاء المنتخب البلجيكي في المركز التاسع وخلفه المنتخب الألماني.

ورغم فشل المنتخب الإيطالي في التأهل للمونديال، فقد تقدم مركزا ليتواجد في المركز الثاني عشر.

وجاء المنتخب الياباني على قمة المنتخبات الآسيوية محتلا المركز الثامن عشر يليه المنتخب الإيراني في المركز الـ21.

وعلى مستوى المنتخبات العربية تصدر المنتخب المغربي الترتيب باحتلاله المركز الثامن عالميا، وخلفه المنتخب الجزائري ثم المصري في المركزين الـ28 والـ29 على الترتيب، وخلفهما تونس في المركز الـ44 وقطر في المركز الـ55 والعراق في المركز الـ57.

ترتيب أفضل 10 منتخبات في العالم: