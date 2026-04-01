فرحة عارمة واحتفالات في البوسنة بعد التأهل لكأس العالم

استيقظ البوسنيون صباح اليوم الأربعاء بثقل في رؤوسهم وفرحة في قلوبهم، بعدما عاشوا ليلة درامية انتهت بتأهل منتخبهم إلى نهائيات كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، عقب فوزه بركلات الترجيح على إيطاليا في الملحق.

واستمرت الاحتفالات حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، بعدما سجل إسمير بايراكتاريفيتش ركلة الترجيح الحاسمة التي تجاوزت الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما، ليقود بلاده إلى فوز مفاجئ على بطل العالم أربع مرات ليحجز بطاقة التأهل للبطولة التي ستقام هذا العام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وشوهدت الحشود في الشوارع والميادين في مختلف أنحاء البلاد، حيث أضاءت الألعاب النارية سماء الليل، فيما شكلت السيارات المصطفة والمزينة بالأعلام مواكب احتفالية بطيئة وسط أصوات الأبواق.

وقالت إيدا باكاريز-كادريتش، وهي طبيبة أسنان تبلغ من العمر 38 عاما في سراييفو: "السعادة لا تسعنا. هذا لا يحدث كثيرا، وفي ظل الأحداث الحزينة والمشاكل التي يمر بها هذا البلد، فإن هذا الفوز يشكل ضوءا يجلب لنا الكثير من الفرح والطاقة".

ومنح هذا الانتصار البوسنيين متنفسا بعد فترة صعبة من الانقسامات السياسية والاضطرابات المستمرة في بلد لا يزال يعاني من آثار الصراع العرقي في التسعينيات.

لكن تلك الأجواء تلاشت تماما بعد المباراة، إذ استعاد البوسنيون شعور الفخر مع تأهل منتخبهم إلى كأس العالم للمرة الثانية فقط، بعد 12 عاما من ظهوره الأول.

وأصبحت أغنية فرقة الروك البوسنية دوبيوزا كوليكتيف "أنا من البوسنة، خذني إلى أمريكا" بمثابة النشيد غير الرسمي لمسيرة التصفيات. وكان اللاعبون يرددونها بصوت عال عندما قاطعوا المؤتمر الصحفي لمدربهم سيرغي بارباريز، ورشوه بالماء وقفزوا على الطاولة احتفالا.

إعلان

وتلعب البوسنة في المجموعة الثانية بكأس العالم إلى جانب كندا وقطر وسويسرا.