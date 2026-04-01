فجر لا يُنسى.. كيف تفاعل العراقيون مع تأهل مونديالي طال انتظاره؟

أشعل تأهل منتخب العراق لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم 2026 فرحة عارمة وتفاعلا واسعا في الشارع العراقي وعلى المنصات الرقمية، بعد إنجاز تاريخي أعاد الحلم المونديالي إلى الواجهة، وأخرج العراقيين إلى الشوارع في مشهد استثنائي لم تعهده البلاد منذ عقود.

فبعد 40 عاما من مشاركته الوحيدة، حجز العراق بطاقة العبور الثانية في تاريخه إلى المونديال، عقب فوزه على بوليفيا بهدفين مقابل هدف في الملحق العالمي الذي أُقيم بمدينة مونتيري المكسيكية.

ولم تمنع المباراة -التي جرت في توقيت مبكر عند السادسة صباحا بتوقيت العراق- الجماهير من السهر، إذ تحولت بغداد إلى ساحة احتفال مفتوحة حتى ساعات الصباح الأولى.

وامتدت الفرحة الشعبية سريعا إلى المستوى الرسمي، حيث وجّه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتعطيل الدوام الرسمي يومي الأربعاء والخميس، في خطوة عكست حجم الحدث وتأثيره المعنوي في بلد يبحث عن لحظات جامعة.

احتفاء كبير

وتصدّر التفاعل الجماهيري المشهد على المنصات الرقمية، رصد بعضها برنامج "شبكات" في حلقته بتاريخ (2026/4/1)، إذ عبّر أحمد عن فخره بما وصفه "الإنجاز المستحق"، مشددا على أن المنتخب عاد بقوة بعد انتظار طويل، بفضل الروح القتالية التي ميّزت هذا الجيل.

ألف مبروك لأسود الرافدين هذا الإنجاز المستحق.. صح استغرق الأمر وقتا طويلا.. لكن عادوا من الباب الكبير كما عهدناهم.. هذا الجيل من اللاعبين قاتل بروح عالية.. واستحق الوصول للعالمية بكل جدارة. بواسطة أحمد

من جانبه، رأى جميل أن هذه الفرحة جاءت في توقيت بالغ الحساسية، مؤكدا أن العراق كان بحاجة ماسة لها في ظل الظروف الصعبة، وأن كرة القدم أثبتت قدرتها على توحيد الشعب.

العراق كان كلش محتاج هذه الفرحة خاصة بهاي الأيام العصيبة الي يمر بيها بلدنا وهاي الفرحة وحدت شعبنا.. بالفعل كرة القدم توحد الشعوب. بواسطة جميل

أما ياسر فاعتبر التأهل نتيجة طبيعية لمسيرة مليئة بالتحديات والعقبات، لافتا إلى أن المنتخب نجح في إثبات حضوره على الساحة العالمية رغم صعوبة الطريق.

هنيئا للعراق بعد كل المحاولات وبعد كل الصعوبات ورغم الطريق الطويل الشاق لهذه المباراة خاصة في ظل الاوضاع الحالية استطاع أن يثبت وجوده في كرة القدم العالمية. بواسطة ياسر

بدوره، عبّر رضوان عن اعتزازه بما حققه "أسود الرافدين"، داعيا المنتخبات العربية إلى رفع مستوى الجاهزية وتقديم أداء قوي في البطولة العالمية.

أروح فدوة للعراق ولأسود الرافدين الي بيضوا وجوهنا.. يجب على كل المنتخبات العربية أن تشد عزيمتها وتتجهز بشكل عالي جدا للمنافسة في كأس العالم.. نريد أداء جيدا من كل منتخباتنا العربية. بواسطة رضوان

ويخوض العراق غمار المنافسة ضمن المجموعة المونديالية التاسعة إلى جانب فرنسا والسنغال والنرويج، في اختبارٍ صعب يعكس حجم التحدي المقبل.

وتحتضن كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في الفترة الممتدة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز 2026، البطولة العالمية في نسخة غير مسبوقة تشهد لأول مرة مشاركة 48 منتخبا.