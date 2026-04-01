لموشي يكشف عن "سلاح" المنتخب التونسي في مونديال 2026

أعرب المدير الفني للمنتخب التونسي لكرة القدم، صبري لموشي، عن سعادته بالأجواء المرافقة للمنتخب مع انتهاء معسكره التدريبي الأول تحت إشرافه بكندا، كما أبدى ثقته بإمكانيات اللاعبين في نهائيات كأس العالم.

وأنهى المنتخب التونسي معسكره التدريبي في مدينة تورونتو استعدادا للمشاركة في كأس العالم في أمريكا والمكسيك وكندا، بالتعادل السلبي مع كندا فجر اليوم الأربعاء وسط حضور جماهيري تونسي لافت، علما بأنه سبق وفاز على هايتي بهدف نظيف.

وصرح لموشي للصحفيين بعد مباراة الأمس: "في بعض الأوقات اعتقدنا بأننا نلعب على ملعبنا. رأيت اللاعبين يقدمون كل ما لديهم لكننا لا زلنا بعيدين عما يتوجب علينا القيام به. تواجد التونسيين في كل أنحاء العالم هذا أمر ممتع. هناك شيء يجمعنا وهو الشغف".

وأضاف لموشي: "الجميع يريد لهذا المنتخب أن يتألق. عندما نشاهد الأعلام والهتاف والتشجيع وقدوم الأطفال لرؤية اللاعبين وهم سعداء، فهذا ما أريد رؤيته وهو ما يجعلني شديد التركيز على الهدف التالي. الهدف التالي لا يزال بعيدا لكننا على الطريق الصحيح".

لموشي: "هذه أسلحتنا"

وبخصوص حظوظ منتخب تونس في مجموعته بكأس العالم التي تضم منتخبات اليابان وهولندا والسويد، أوضح لموشي: "السويد كما شاهدنا منتخب جيد. اليابان أيضا فازت على إنجلترا وهي منتخب جيد جدا والجميع يعرف منتخب هولندا لكن هذا لن يمنعنا من تقديم المطلوب منا وأن نكون في قمة جاهزيتنا".

وتلتقي تونس في معسكر تدريبي ثان مع منتخبي النمسا وبلجيكا يومي الأول والسادس يونيو/حزيران المقبل، قبل خوض النهائيات.

وقال لموشي: "أؤمن بشدة بقدرات المنتخب واللاعبين التونسيين. يتعين علينا مرافقتهم ودعمهم وتشجيعهم. صحيح أنهم لا يزالون شبانا ويرتكبون الأخطاء لكنهم يتمتعون بإمكانيات عالية وسيكون لهم مستقبل واعد وطويل وعلى المنتخب أن يستغل هذا حتى يكونوا في خدمة الوطن ويقدموا أفضل ما لديهم".

إعلان

وتولى المدرب الفرنسي ذو الأصول التونسية لموشي تدريب المنتخب التونسي في منتصف يناير/كانون الثاني الماضي بعقد يمتد حتى عام 2028.