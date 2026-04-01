شاهد.. الكونغو الديمقراطية تتأهل لكأس العالم 2026 بعد الفوز على جاميكا

القدم للمرة الأولى منذ عام 1974 بفوزها 1-صفر على جاميكا في الملحق القاري مساء الثلاثاء، بفضل هدف قاتل سجله أكسل توانزيبي ⁠في الشوط الإضافي الأول.

وسجل توانزيبي لاعب منتخب شباب إنجلترا السابق هدف الفوز في الدقيقة 100 بعدما وضع الكرة في الشباك بعد ركلة ركنية، لكنه اضطر للانتظار أكثر من دقيقة قبل تأكيد الهدف بعد مراجعته خشية وجود لمسة يد.

وجاء هذا ⁠الفوز مستحقا للكونغو الديمقراطية التي فرضت سيطرتها على مجريات اللعب في مباراة سريعة الإيقاع لم تشهد الكثير من الفرص الصريحة، على ملعب وادي الحجارة، أحد الملاعب الثلاثة التي ستستضيف مباريات كأس العالم في المكسيك، والتي ستقام في الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز، بالمشاركة مع كندا والولايات المتحدة.

وقال المهاجم سيدريك باكامبو بعد أن حجز منتخب بلاده ‌المقعد قبل الأخير في البطولة "نحن سعداء.. سعداء للغاية".

وأضاف "في الوقت الحالي، لا أعتقد أننا نستوعب الأمر تماما، ولكن عندما نعود إلى كينشاسا ستكون الأجواء جنونية.. تهانينا لزملائي في الفريق ولجميع الكونغوليين في جميع أنحاء العالم".

وهذه هي المرة الثانية التي تتأهل فيها الكونغو الديمقراطية إلى نهائيات كأس العالم، بعد أكثر من نصف قرن على ظهورها الأول عام 1974، عندما كان اسم البلاد زائير.

وبهذا التأهل تصبح الكونغو الديمقراطية عاشر منتخب أفريقي يضمن مقعده في كأس العالم، وستنافس في المجموعة 11 إلى جانب كولومبيا والبرتغال وأوزبكستان.

وكانت هذه المباراة ‌الثانية ‌لجاميكا خلال خمسة أيام، بعدما فازت بصعوبة 1-صفر على كاليدونيا الجديدة في الدور قبل النهائي يوم الخميس الماضي أيضا في وادي الحجارة، فيما منح التصنيف الأعلى للكونغو الديمقراطية وفق تصنيف الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) بطاقة التأهل المباشر إلى النهائي.